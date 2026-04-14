Atletico bị tố chơi xấu Barcelona

  • Thứ ba, 14/4/2026 16:16 (GMT+7)
Đội chủ sân Metropolitano bị cho là cố tình tác động mặt sân và điều kiện tập luyện nhằm phá nhịp lối chơi của Barcelona.

Barcelona của Hansi Flick đối mặt với thử thách lớn trước Atletico.

Atletico Madrid trở thành tâm điểm tranh cãi trước trận đấu với Barcelona thuộc lượt về vòng tứ kết Champions League. Đội chủ nhà bị tố sử dụng những biện pháp bất thường nhằm ảnh hưởng đến đối thủ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng thủ đô quyết định không cắt cỏ sân Metropolitano. Mục đích được cho là để làm chậm tốc độ luân chuyển bóng, qua đó hạn chế lối chơi kiểm soát và phối hợp nhanh của Barcelona.

Không dừng lại ở đó, trong buổi tập làm quen sân, các cầu thủ Barcelona còn bị xịt nước ngay trên sân. Hình ảnh nhanh chóng gây chú ý, tạo nên làn sóng tranh luận về tính fair-play trước một trận đấu lớn.

Trước diễn biến này, HLV Hansi Flick có phản ứng. Nhà cầm quân người Đức được cho là gửi khiếu nại tới đại diện UEFA, bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp đón của đội chủ nhà.

Hiện tại, phía Atletico Madrid chưa đưa ra phản hồi về những thông tin kể trên. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn, khi nó diễn ra ngay trước cuộc đối đầu quan trọng.

Trong bối cảnh cả hai đội đều theo đuổi mục tiêu lớn, những yếu tố ngoài chuyên môn như điều kiện sân bãi hay khâu tổ chức có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện trận đấu.

Lượt đi, Atletico thắng Barcelona 2-0 ngay tại Camp Nou. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 2h sáng 15/4.

Tuấn Trần

