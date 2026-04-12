Yamal lại trình diễn 'ma thuật'

Rạng sáng 12/4, Yamal ghi bàn và kiến tạo giúp Barcelona đánh bại đội khách Espanyol 4-1 ở trận đấu thuộc vòng 31 La Liga.

Pha kiến tạo trivela của Yamal.

Tận dụng cú sảy chân bất ngờ của Real Madrid trước Girona, Barcelona đã không bỏ lỡ món quà quý giá để đánh bại đối thủ cùng thành phố Espanyol, qua đó nới rộng khoảng cách với Real lên thành 9 điểm. Trận đấu này còn là sân khấu riêng để Lamine Yamal phô diễn đẳng cấp.

Ngay từ những phút đầu tiên, sức ép khủng khiếp được Barca tạo ra đã khiến hàng thủ Espanyol vỡ vụn. Phút thứ 10, từ quả phạt góc chính xác của Yamal, Ferran Torres băng vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số. Điểm nhấn rực rỡ nhất của trận đấu đến ở phút 25, khi Lamine Yamal thực hiện đường chuyền bằng má ngoài chân trái mang thương hiệu, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương để Torres hoàn tất cú đúp.

Nhãn quan chiến thuật và sự tự tin của cầu thủ trẻ này đã khiến sân Camp Nou thực sự bùng nổ. Sau giờ nghỉ, dù Espanyol có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Pol Lozano và tạo ra đôi chút áp lực, nhưng hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt bởi cái tên quen thuộc. Chính Lamine Yamal đã tận dụng sai lầm từ đường chuyền hỏng của đối thủ, thoát xuống dứt điểm tinh tế vào lưới trống, chấm dứt mọi nỗ lực vùng vẫy của "Bầy vẹt".

Yamal tỏa sáng.

Cuối trận, Marcus Rashford ghi thêm một bàn thắng để ấn định thắng lợi "4 sao" cho đội chủ nhà.

Với một bàn thắng và hai đường kiến tạo mang tính quyết định, Lamine Yamal một lần nữa chứng minh tại sao anh đang là linh hồn trong lối chơi của "Blaugrana". Cầu thủ 18 tuổi đã ghi đến 22 bàn và có 16 đường kiến tạo trên mọi đấu trường.