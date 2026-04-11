Khi nào Barcelona vô địch La Liga?

Rạng sáng 11/4 (giờ Hà Nội), trận hòa 1-1 giữa Real Madrid và Girona thuộc vòng 31 giúp Barcelona rộng cửa vô địch La Liga mùa giải năm nay.

Barcelona có cơ hội lớn đăng quang La Liga.

Đội bóng xứ Catalonia hiện nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu giành chiến thắng trước Espanyol ở trận đấu diễn ra vào lúc 23h00 ngày 11/4, họ sẽ tạo khoảng cách lên tới 9 điểm so với Real Madrid, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu. Đây là lợi thế cực lớn trong giai đoạn nước rút.

Trong kịch bản lý tưởng, một chiến thắng trước Real Madrid ở trận El Clasico vào ngày 11/5 có thể đủ để giúp Barcelona chính thức đăng quang. Với khoảng cách hiện tại và số trận còn lại, cơ hội để "Blaugrana" lên ngôi sớm là hoàn toàn khả thi.

Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải mà Barcelona thể hiện sự ổn định vượt trội so với phần còn lại của La Liga. Họ duy trì phong độ cao xuyên suốt và liên tục tạo áp lực lên các đối thủ cạnh tranh.

Viễn cảnh nâng cúp ngay trên sân nhà, trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả và đặc biệt là trong trận đại chiến với Real Madrid, hứa hẹn biến đêm El Clasico thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của thầy trò HLV Hansi Flick mùa này.

Ngược lại, Real Madrid nguy cơ kết thúc mùa giải trong thảm họa. Họ sớm dừng bước ở Copa del Rey, thua chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và hiện thất thế trong cuộc đua vô địch La Liga. Tại Champions League, họ thua Bayern Munich 1-2 thuộc lượt đi vòng tứ kết ngay tại Bernabeu.

Yamal sụp đổ Rạng sáng 9/4 (giờ Hà Nội), Lamine Yamal gục xuống đầy tuyệt vọng và bất lực nhìn Atletico Madrid ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Barcelona ngay tại Camp Nou.