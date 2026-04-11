Dấu chấm hết cho Real Madrid tại La Liga

Rạng sáng 11/4, Real Madrid bị Girona cầm hòa 1-1 ở vòng 31 La Liga.

Real gần như hết hy vọng lật đổ Barcelona.

Real Madrid tiếp tục đánh rơi những điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch La Liga. Trận hòa này khiến Real Madrid nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng, qua đó tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch, khi Barcelona có cơ hội nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm.

Girona, trong bộ trang phục gợi nhớ mùa giải 1991/92, nhập cuộc đầy tự tin và suýt có bàn mở tỷ số sớm khi Azzedine Ounahi buộc thủ thành Andriy Lunin phải trổ tài cứu thua trong những phút đầu. Phía bên kia, Real Madrid dần lấy lại thế trận với những cơ hội đáng chú ý. Jude Bellingham, trong lần đá chính đầu tiên kể từ tháng 1, dứt điểm chệch khung thành, trước khi Federico Valverde thử vận may bằng cú sút xa uy lực nhưng không thắng được Paulo Gazzaniga.

Bước ngoặt đến đầu hiệp hai khi Valverde tiếp tục thử sức với một cú sút từ xa. Lần này, Gazzaniga xử lý thiếu chắc chắn, tạo điều kiện để bóng đi vào lưới, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước trong sự phấn khích của hơn 70.000 khán giả.

Tuy nhiên, niềm vui của Real Madrid không kéo dài lâu. Phút 62, Thomas Lemar tận dụng khoảng trống nơi rìa vùng cấm, tung cú dứt điểm hiểm hóc xuyên qua hai chân Eduardo Camavinga, đánh bại Andriy Lunin để gỡ hòa cho Girona. Bàn thắng này không chỉ thể hiện đẳng cấp mà còn cho thấy sự lỏng lẻo nơi hàng thủ đội chủ nhà.

Những phút còn lại chứng kiến Real Madrid dồn lên tấn công trong tuyệt vọng. Kylian Mbappe có cơ hội rõ rệt nhưng không thể chiến thắng Gazzaniga, thậm chí còn bị từ chối một quả phạt đền gây tranh cãi.