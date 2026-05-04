Aston Martin thua kiện trước hãng xe Trung Quốc

Aston Martin thua kiện tập đoàn Geely trong vụ tranh chấp logo hình đôi cánh dù hãng xe Anh sở hữu trí tuệ này từ 1927.

Khi nói đến thương hiệu xe có thiết kế đôi cánh, Aston Martin là một trong những cái tên luôn được nhắc đến. Hãng đã sử dụng kiểu thiết kế này từ năm 1927, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi họ sở hữu bản quyền trí tuệ của kiểu thiết kế logo này.

Tuy nhiên đôi cánh này đã dẫn đến vụ kiện giữa Aston Martin và Geely, đơn vị chủ quản của công ty taxi Anh LEVC. Bắt đầu từ năm 2022 khi Geely nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với chính quyền Anh và Aston Martin đã đệ đơn phản đối vào năm 2023 vì vi phạm thiết kế logo của hãng.

Đáng nói sau thời gian dài kiện tụng, Aston Martin Lagonda đã thua kiện Tập đoàn Zhejiang Geely Holding.

Cục Sở hữu trí tuệ của Anh cho rằng không nên nhầm lẫn giữa người tiêu dùng và có thể phân biệt giữa các công ty xe thể thao và taxi. Ngoài ra, các nhà sản xuất xe khác trên thị trường cũng đang sử dụng logo có hình cánh, và nó không gây ảnh hưởng đến thương hiệu.

Mặc dù cơ quan này không đề cập đến tên, nhưng điều này chính là nhắc đến Bentley và MINI, bởi cả 2 đều là hãng xe Anh có logo thiết kế đôi cánh tương tự.

Logo của LEVC - công ty con của Geely. Ảnh: LEVC.

Ngoài ra, Aston Martin còn phải bồi thường cho Geely 2.200 bảng Anh (khoảng 3.000 USD ) chi phí kiện tụng.

Đáng nói trước đó vào năm 2023, Geely đã trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Aston Martin với việc mua 17% cổ phần trị giá 234 triệu bảng Anh (khoảng hơn 317.000 USD ).

Cuộc tranh chấp này có vẻ giống như một công ty con đã kiện công ty mẹ. Và mâu thuẫn này vẫn chưa kết thúc dù hiện cả 2 gần như đã cùng nhà. Theo tờ Headlightmag, Aston Martin đã kháng cáo lên tòa án Anh để xem xét lại đơn kiện này.