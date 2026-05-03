Xe điện Trung Quốc chiếu phim bằng đèn pha

Công nghệ XPixel thế hệ mới được Huawei triển khai trên Aito M9, cho phép người dùng tận dụng cụm đèn pha để trình chiếu bộ phim hoặc chương trình yêu thích lên bức tường trước mặt.

Theo InsideEVs, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc lại tiến xa thêm một bước với công nghệ trình chiếu khá ấn tượng trên cụm đèn pha ở đầu xe. Vài mẫu xe điện ở quốc gia tỷ dân hiện có thể trình chiếu trọn vẹn các bộ phim với màu sắc sống động, không khác gì một rạp phim di động.

Tại hội nghị công nghệ do Huawei tổ chức trong khuôn khổ triển lãm ôtô quốc tế Bắc Kinh, Huawei đã trình diễn phiên bản mới nhất của công nghệ đèn pha XPixel.

Công nghệ này cho phép cụm đèn pha sở hữu khả năng trình chiếu dải màu đầy đủ, khiến cho trang bị này phía đầu xe có thể đóng vai trò như một máy chiếu phim khổng lồ. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể ngồi trên xe, tận dụng bức tường trước mặt để xem một bộ phim hoặc chương trình thể thao yêu thích.

Chuyên trang InsideEVs lưu ý công nghệ XPixel thực ra đã được Huawei cho ra mắt từ cách đây khoảng 3 năm. Các mẫu xe như Huawei Stelato S9 đã áp dụng công nghệ này, tuy nhiên theo cách liên kết chặt chẽ với các tính năng trợ lái.

Cụ thể, công nghệ này hỗ trợ hiển thị chỉ đường và hướng dẫn chuyển làn, thậm chí hiển thị chỉ dẫn cho người đi bộ đâu là thời điểm thích hợp để băng qua trước đầu xe.

Công nghệ XPixel của Huawei có thể hiển thị hướng đi an toàn cho người đi bộ băng qua đầu xe. Ảnh: YouTube.

Huawei cho biết phiên bản XPixel mới nhất với khả năng hiển thị đầy đủ màu sắc sẽ chính thức có mặt trên Aito M9. Công nghệ này cũng dự kiến xuất hiện trên hàng loạt mẫu xe trong tương lai, bao gồm mẫu shooting brake Qijing GT7 hay MPV Luxeed V9.

Theo InsideEVs, công nghệ này thêm lần nữa đào sâu khoảng cách về công nghệ giữa ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc với phần còn lại, đặc biệt là Mỹ.

Tại Mỹ, bộ Tiêu chuẩn An toàn phương tiện cơ giới liên bang (FMVSS) từng ngăn cản triển khai công nghệ đèn pha thích ứng trên đường, cho đến khi các đề xuất thay đổi được hoàn tất vào năm 2022.

Bên dưới bài đăng của InsideEVs, nhiều bình luận cho rằng đây là một tính năng xa xỉ không quá cần thiết trong thực tế lái xe hàng ngày. Thậm chí, số ít người tin rằng cụm đèn pha với tính năng chiếu phim có thể làm tăng chi phí sửa chữa về sau.