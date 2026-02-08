Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe sang Huawei nâng cấp, chạy 200 km hết chưa đến 1 lít xăng?

  • Chủ nhật, 8/2/2026 14:01 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Mẫu xe sang được hợp tác giữa Huawei và JAC vừa trải qua đợt nâng cấp với nhiều thay đổi về động cơ.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) vào ngày 7/2, mẫu xe sang của Huawei - chiếc Maextro S800 phiên bản EREV đã nhận được những nâng cấp về mặt kỹ thuật.

Thay đổi quan trọng nhất nằm ở khối động cơ xăng 1.5L đóng vai trò máy phát điện, với công suất được nâng từ 170 mã lực lên 173 mã lực.

Xe được định vị ở phân khúc siêu sang, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Maybach S-Class hay Rolls-Royce Ghost. Các trang bị thượng lưu như ghế không trọng lực ngả 148,5 độ, tủ lạnh tích hợp và hệ thống lái tự động ADS 4.0 với 4 cảm biến LiDAR tiếp tục xuất hiện ở bản nâng cấp.

Nội thất của Maextro S800 vẫn là một "kỳ quan công nghệ" với hệ điều hành HarmonyOS ALPS 2.0 và hệ thống âm thanh Huawei Sound 43 loa công suất gần 3.000 W.

Huawei anh 1

Maextro S800 có phạm vi hoạt động hơn 1.200 km sau mỗi lần sạc. Ảnh: Maextro.

Mẫu ôtô này tiếp tục duy trì 2 tùy chọn dẫn động gồm 2 hoặc 3 mô-tơ, mang lại khả năng vận hành vượt trội cho một chiếc sedan có khối lượng lên tới hơn 3,2 tấn.

Về kích thước, Maextro S800 giữ nguyên thông số dài x rộng ở mức 5.480 x 2.000 mm nhưng chiều cao đã được hạ thấp 6 mm xuống còn 1.536 mm, giúp xe có trọng tâm thấp và dáng vẻ khí động học hơn.

Phiên bản 2 motor sở hữu công suất kết hợp 530 mã lực, trong khi bản 3 motor đạt con số ấn tượng khoảng 852 mã lực. Hệ thống pin NMC từ CATL có dung lượng được điều chỉnh nhẹ xuống 63,262 kWh, cung cấp phạm vi chạy thuần điện khoảng 258 - 315 km tùy biến thể, và tổng hành trình có thể vượt mức 1.200 km.

Mức giá của Maextro S800 hiện dao động từ 708.000 đến 1.018.000 NDT, tương đương 102.000-146.700 USD.

