Xe điện Huawei 'nhái' Porsche Panamera chốt lịch ra mắt

Aistaland GT7 là xe điện sở hữu ngoại hình tương đồng Porsche Panamera, sẽ cạnh tranh trực tiếp Zeekr 001 khi ra mắt dự kiến vào tháng 6 tới đây.

Theo Car News China, mẫu xe điện Aistaland GT7 - sản phẩm hợp tác giữa Huawei và GAC - được cho là bản "nhái" của Porsche Panamera do sở hữu nhiều điểm tương đồng ngoại hình. Gần đây, xe được chốt lịch ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 6 tới đây.

Aistaland là thương hiệu hợp tác giữa Huawei với nhà sản xuất ôtô quốc doanh GAC. Lãnh đạo thương hiệu giải thích Aistaland mang ý nghĩa "AI khởi đầu vùng đất mới". Với khách hàng Trung Quốc, Aistaland được gọi bằng cái tên Qijing. CEO của Aistaland là ông Liu Jiaming, người từng có 25 năm làm việc tại liên doanh GAC Toyota và tập đoàn GAC.

Hồi 17/3, Aistaland chính thức ra mắt mẫu xe đầu tiên tại thị trường Trung Quốc. Gần đây, CEO thương hiệu tiết lộ tháng 6 tới đây dự kiến là thời điểm ra mắt của xe điện Aistaland GT7.

Mẫu xe điện phong cách shooting brake được tiết lộ đã hoàn thành các bài kiểm tra thực địa ở Turpan và Hailar trong điều kiện nhiệt độ môi trường từ âm 35 độ C đến 46 độ C.

Các kích thước dài x rộng x cao của Aistaland GT7 lần lượt 5.050 x 1.980 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với đối thủ trực tiếp Zeekr 001 thuộc tập đoàn Geely, Aistaland GT7 dài hơn 95 mm.

Zeekr 001 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Aistaland GT7. Ảnh: Zeekr.

Phần đầu xe Aistaland GT7 gợi nhớ Porsche Panamera, chủ yếu do thiết kế cụm đèn pha khá tương đồng. Mẫu xe điện của Aistaland sở hữu tay nắm cửa dạng bán ẩn, cụm đèn hậu đơn.

Aistaland GT7 được xây dựng trên kiến trúc điện 800 V, trang bị hệ thống treo chủ động và buồng lái kỹ thuật số Harmony OS.

Đèn pha Xpixel của Huawei trang bị trên GT7 có khả năng chiếu cảnh báo an toàn và các hướng dẫn điều hướng trực tiếp lên mặt đường phía trước xe chạy.

Aistaland GT7 có cụm cảm biến LiDAR dòng 896 của Huawei, mang lại khả năng nhận diện các vật cản nhỏ cao 14 cm ở khoảng cách 122 m trong điều kiện vận hành ban đêm.

Hãng xe hợp tác giữa Huawei với GAC vẫn chưa tiết lộ chi tiết về hệ truyền động của Aistaland GT7. Tuy nhiên, trước đó Aistaland đã xác nhận GT7 là xe thuần điện, có thiết lập motor kép.

Aistaland GT7 dự kiến gia nhập thị trường Trung Quốc với giá khoảng 300.000 NDT, tương đương khoảng 43.525 USD và sẽ cạnh tranh trực tiếp Zeekr 001.