Aston Martin đổi nhà phân phối tại Việt Nam sau nhiều đồn đoán?

Aston Martin nhiều khả năng sớm về cùng nhà với Rolls-Royce và Lamborghini tại Việt Nam.

S&S Automotive vừa thông báo chính thức triển khai dịch vụ hậu mãi đối với các mẫu xe thuộc thương hiệu Aston Martin tại Việt Nam. Đây đang là nhà phân phối của Rolls-Royce và Lamborghini tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, S&S Automotive cũng triển khai chương trình Aston Martin Welcome Care Programme cho các chủ xe. Đây là gói kiểm tra tổng quát xe theo tiêu chuẩn Aston Martin, dịch vụ nhận và giao xe theo lịch hẹn, chăm sóc ngoại thất và nội thất, cùng buổi tư vấn trực tiếp với cố vấn dịch vụ để xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng xe.

Với thông tin này, nhiều khả năng trong thời gian tới, S&S Automotive sẽ trở thành nhà phân phối chính thức của thương hiệu xe sang Anh quốc. Trước đó, Aston Martin được phân phối bởi CT-Wearnes Việt Nam, từng cùng nhà với Lamborghini và Bentley.

Lần gần nhất thương hiệu này giới thiệu một mẫu xe mới đến người dùng Việt là cách đây 2 năm với chiếc DB12. Thời điểm đó, chiếc DB12 được bán với giá hơn 19,4 tỷ đồng . Sau đó, Lamborghini được đưa về tay S&S. Đây cũng là thời điểm CT-Wearnes ngừng phân phối Bentley hay Royal Enfield, Ducati.

Mẫu xe Aston Martin DB12 được giới thiệu vào năm 2024. Ảnh: Đan Thanh.

Nếu không có những diễn biến bất thường, Aston Martin nhiều khả năng sẽ về cùng nhà với "người quen cũ" là Lamborghini tại S&S. Trong khi đó, thông tin liên quan đến khả năng được mở bán chính hãng trở lại của Bentley vẫn đang còn "bỏ ngỏ".

Nếu Aston Martin gia nhập, danh sách hãng xe sang phân phối dưới trướng S&S Automotive càng trở nên đa dạng hơn. Hiện đơn vị này cũng đang nắm giữ quyền phân phối chính hãng các mẫu xe từ Rolls-Royce, Lamborghini và McLaren.

Nhiều khả năng sau khi tìm được mái nhà mới, Aston Martin sẽ sớm giới thiệu các mẫu xe nâng cấp đến người dùng Việt, nổi bật như chiếc DBX S hay Vantage S.