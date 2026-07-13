Đắt hơn chỉ 1 triệu đồng, Yamaha Exciter có gì khác Suzuki Satria?

Chỉ một tuần sau màn ra mắt của Suzuki Satria thế hệ mới, Yamaha Exciter 155 VVA-TCS cũng chính thức trình làng khách Việt. Bất chấp làn sóng điện hóa đang diễn ra khá mạnh ở mảng xe 2 bánh, phân khúc xe côn tay thể thao 155 cc vẫn cho thấy sự sôi động khi xe mới liên tiếp trình làng.
Yamaha Exciter 155 VVA-TCS ra mắt với tổng cộng 4 phiên bản, trong đó các bản SP và Giới hạn chỉ khác nhau ở tùy chọn màu sơn. Với giá 59,9 triệu đồng, Yamaha Exciter 155 SP chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với mẫu hyper underbone Suzuki Satria bản Pro.
Ngoài kiểu dáng mang lại tư thế lái đặc trưng cho từng dòng xe, Yamaha Exciter và Suzuki Satria còn có những điểm gì khác biệt?
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