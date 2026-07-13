Đắt hơn chỉ 1 triệu đồng, Yamaha Exciter có gì khác Suzuki Satria?

Sự khác biệt giữa Yamaha Exciter và Suzuki Satria không chỉ đến từ kiểu dáng đặc trưng từng dòng xe, mà còn ở các trang bị, hệ thống hỗ trợ đi kèm.

Chỉ một tuần sau màn ra mắt của Suzuki Satria thế hệ mới, Yamaha Exciter 155 VVA-TCS cũng chính thức trình làng khách Việt. Bất chấp làn sóng điện hóa đang diễn ra khá mạnh ở mảng xe 2 bánh, phân khúc xe côn tay thể thao 155 cc vẫn cho thấy sự sôi động khi xe mới liên tiếp trình làng.

Yamaha Exciter 155 VVA-TCS ra mắt với tổng cộng 4 phiên bản, trong đó các bản SP và Giới hạn chỉ khác nhau ở tùy chọn màu sơn. Với giá 59,9 triệu đồng, Yamaha Exciter 155 SP chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với mẫu hyper underbone Suzuki Satria bản Pro.

Ngoài kiểu dáng mang lại tư thế lái đặc trưng cho từng dòng xe, Yamaha Exciter và Suzuki Satria còn có những điểm gì khác biệt?

Yamaha Exciter SP SO SÁNH Suzuki Satria Pro

Yamaha Exciter Yamaha Exciter

Suzuki Satria Suzuki Satria THÔNG TIN CHUNG

Giá bán 59,9 triệu đồng 59 triệu đồng Kiểu dáng Underbone Hyper Underbone VẬN HÀNH

Động cơ SOHC, 4 kỳ, 1 xy-lanh SOHC, 4 kỳ, 1 xy-lanh Dung tích 155,1 cc 147,3 cc Công suất tối đa 18,25 HP



18,1 HP Mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm



13,8 Nm Tỷ số nén 11,6 : 1 11,5 : 1 Hộp số Côn tay, 6 cấp Côn tay, 6 cấp Phanh đĩa trước/sau ✓ ✓ Chống bó cứng phanh ABS ✓ ✓ Kiểm soát lực kéo TCS ✓ ✕ KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Dài 1.975



1.955 Rộng 665



675 Cao 1100



980 Chiều dài cơ sở 1.295



1.280 Khoảng sáng gầm 150



150 Khối lượng bản thân 124 kg 115 kg Kích thước mâm xe 17 inch 17 inch TRANG BỊ NỔI BẬT

Đồng hồ kỹ thuật số ✓ ✓ Kết nối điện thoại qua ứng dụng ✓ ✓ Sạc thiết bị di động Tẩu sạc 12 V Cổng USB-A Smartkey ✓ ✓ Công tắc ngắt động cơ khẩn cấp ✓ ✕ Hộc đồ phía trước ✕ ✓ Nguồn: Yamaha, Suzuki ĐỒ HỌA: ZNEWS