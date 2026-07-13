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Xe Xe máy

Đắt hơn chỉ 1 triệu đồng, Yamaha Exciter có gì khác Suzuki Satria?

  • Thứ hai, 13/7/2026 15:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sự khác biệt giữa Yamaha Exciter và Suzuki Satria không chỉ đến từ kiểu dáng đặc trưng từng dòng xe, mà còn ở các trang bị, hệ thống hỗ trợ đi kèm.

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Chỉ một tuần sau màn ra mắt của Suzuki Satria thế hệ mới, Yamaha Exciter 155 VVA-TCS cũng chính thức trình làng khách Việt. Bất chấp làn sóng điện hóa đang diễn ra khá mạnh ở mảng xe 2 bánh, phân khúc xe côn tay thể thao 155 cc vẫn cho thấy sự sôi động khi xe mới liên tiếp trình làng.

Yamaha Exciter 155 VVA-TCS ra mắt với tổng cộng 4 phiên bản, trong đó các bản SP và Giới hạn chỉ khác nhau ở tùy chọn màu sơn. Với giá 59,9 triệu đồng, Yamaha Exciter 155 SP chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với mẫu hyper underbone Suzuki Satria bản Pro.

Ngoài kiểu dáng mang lại tư thế lái đặc trưng cho từng dòng xe, Yamaha Exciter và Suzuki Satria còn có những điểm gì khác biệt?

Yamaha
Exciter SP
SO SÁNH
Suzuki
Satria Pro

Yamaha Exciter

Suzuki Satria
THÔNG TIN CHUNG

Giá bán
59,9 triệu đồng
59 triệu đồng
Kiểu dáng
Underbone
Hyper Underbone
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VẬN HÀNH

Động cơ
SOHC, 4 kỳ, 1 xy-lanh
SOHC, 4 kỳ, 1 xy-lanh
Dung tích
155,1 cc
147,3 cc
Công suất tối đa
18,25 HP


18,1 HP
Mô-men xoắn cực đại
14,4 Nm


13,8 Nm
Tỷ số nén
11,6 : 1
11,5 : 1
Hộp số
Côn tay, 6 cấp
Côn tay, 6 cấp
Phanh đĩa trước/sau
Chống bó cứng phanh ABS
Kiểm soát lực kéo TCS
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KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
1.975


1.955
Rộng
665


675
Cao
1100


980
Chiều dài cơ sở
1.295


1.280
Khoảng sáng gầm
150


150
Khối lượng bản thân
124 kg
115 kg
Kích thước mâm xe
17 inch
17 inch
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TRANG BỊ NỔI BẬT

Đồng hồ kỹ thuật số
Kết nối điện thoại qua ứng dụng
Sạc thiết bị di động
Tẩu sạc 12 V
Cổng USB-A
Smartkey
Công tắc ngắt động cơ khẩn cấp
Hộc đồ phía trước
Nguồn: Yamaha, Suzuki
ĐỒ HỌA: ZNEWS

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Phúc Hậu

Yamaha Exciter Suzuki Satria underbone ya

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