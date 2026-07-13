VinFast Viper ghi dấu ấn trên hành trình liên tỉnh

Không chỉ vận hành ổn định trên đường phố, VinFast Viper còn cho thấy khả năng đi đường dài bền bỉ, thuận tiện nhờ mạng lưới đổi pin và chi phí sử dụng tiết kiệm.

Từ chuyến đi thực tế của người dùng, VinFast Viper cho thấy xe máy điện không chỉ phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị, mà có thể đáp ứng hành trình liên tỉnh nhờ khả năng vận hành ổn định cùng hệ thống đổi pin.

Đi xa vẫn thoải mái

Nếu trước đây xe máy điện thường được xem là phương tiện phù hợp quãng đường ngắn trong đô thị, thì trải nghiệm thực tế với VinFast Viper cho thấy mẫu xe này vẫn vận hành hiệu quả trên cung đường dài. Mới đây, chủ kênh TikTok Nam Ơi Đi Đâu thử thách VinFast Viper trên hành trình dài khoảng 150 km từ Hà Nội đến xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Khởi hành với viên pin đầy, sử dụng chế độ Eco, anh Nam hoàn thành hành trình trong khoảng 4 giờ.

"Trên đường tôi cứ chạy 'chill chill' khoảng 45-50 km/h. Xe vận hành mượt, êm, không có cảm giác rung lắc khi lên ga. Tôi từng nhiều lần về quê bằng xe máy và thấy đi xe điện không hề mệt như chạy xe xăng", anh Nam cho biết.

VinFast Viper được nhiều người dùng đánh giá có khả năng vận hành ổn định trên hành trình liên tỉnh.

Bên cạnh cảm giác lái, chuyến đi cũng cho thấy lợi thế của VinFast Viper nhờ công nghệ đổi pin. "Đổi pin nhanh, chỉ khoảng một phút. Tôi chỉ thuê một pin mà vẫn đi thoải mái. Nếu dùng hai pin thì còn có thể đi xuyên Việt", anh Nam chia sẻ.

Trải nghiệm tương tự cũng được anh Phan Bửu Hưng (TP.HCM) nhắc đến sau chuyến đi dài bằng VinFast Viper. Theo anh, điểm đáng giá của mẫu xe nằm ở khả năng vận hành bền bỉ và cảm giác lái mượt mà nhờ động cơ điện có công suất tối đa 3.000 W, tốc độ khoảng 70 km/h. Anh Hưng cho rằng phản hồi tay ga nhanh giúp việc điều khiển xe trở nên linh hoạt hơn.

"Khi chạy trong phố, xe tăng tốc tốt, giúp di chuyển linh hoạt qua đoạn đường đông. Ra đến quốc lộ, chỉ cần kéo nhẹ tay ga là xe tăng tốc nhanh. Ngay cả khi chạy khoảng 70 km/h, xe vẫn không bị gào máy, tạo cảm giác an tâm", anh Hưng chia sẻ.

Nhờ ưu điểm về động cơ cùng cơ chế đổi pin, anh Hưng hoàn thành hành trình khoảng 160 km đến phường Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Suốt quãng đường, xe vận hành ổn định, mang lại cảm giác yên tâm. "Trạm đổi pin có ở nhiều nơi nên tôi khá thoải mái khi di chuyển. Có đoạn tôi dừng lại để sạc và thấy trụ sạc ôtô vẫn có ổ cắm dành cho xe máy, hơn nữa còn được sử dụng miễn phí", anh Hưng kể.

Tiết kiệm chi phí, thuận tiện di chuyển mỗi ngày

Bên cạnh khả năng vận hành đã được kiểm chứng, VinFast Viper còn mang đến lợi thế về chi phí sử dụng. Cụ thể, chủ xe được miễn phí sạc pin đến hết tháng 5/2027 và miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết tháng 6/2028. Khoản chi chủ yếu là phí thuê pin.

"Với Viper, người dùng có thể lựa chọn thuê pin để giảm chi phí đầu tư ban đầu. Theo chính sách hiện tại, phí thuê pin từ 175.000 đồng/tháng, góp phần tối ưu đáng kể chi phí sử dụng so với xe xăng truyền thống", reviewer Dương Dê nhận xét.

VinFast Viper thu hút người dùng nhờ chính sách miễn phí sạc, hỗ trợ đổi pin và ưu đãi, góp phần tối ưu chi phí sử dụng.

Với phương án thuê pin, khách hàng mua xe mới chỉ cần chi từ 35 triệu đồng theo giá niêm yết. Khách hàng mua VinFast Viper từ nay đến ngày 31/7 và ký hợp đồng thuê pin trong 3 tháng sẽ được hỗ trợ phí thuê pin tương đương 5% giá trị xe. Đồng thời, mẫu xe cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe.

Đặc biệt, từ nay đến 31/8, VinFast triển khai chương trình tri ân dành cho khách hàng mua xe máy điện VinFast mới. Theo đó, khách hàng đang sở hữu dòng xe máy điện VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe được hỗ trợ 1 triệu đồng khi mua xe mới. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng đối với khách hàng đang sở hữu ôtô VinFast hoặc dòng xe máy điện VinFast còn lại. Khoản hỗ trợ được khấu trừ trực tiếp vào giá xe. Sau khi cộng gộp chính sách ưu đãi hiện hành, người dùng có thể sở hữu VinFast Viper với mức giá từ 30,5 triệu đồng.

Với khả năng vận hành ổn định trên nhiều cung đường, mạng lưới đổi pin rộng và chi phí sử dụng tối ưu, VinFast Viper trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng có nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như thực hiện chuyến đi liên tỉnh.