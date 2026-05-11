Arsenal thoát hiểm sau tình huống VAR tranh cãi

Đêm 10/5, VAR từ chối bàn gỡ hòa phút cuối của West Ham, qua đó giúp Arsenal giữ chiến thắng quan trọng 1-0 trong cuộc đua vô địch Premier League.

Tình huống trọng tài từ chối bàn thắng của West Ham khi Pablo cản trở Raya bật lên đẩy bóng.

Vòng 36 Premier League, Arsenal trải qua trận đấu đầy căng thẳng trên sân của West Ham United khi VAR trở thành tâm điểm ở những phút cuối.

Phút 90+5, trong lúc West Ham dồn toàn lực tìm bàn gỡ để nuôi hy vọng trụ hạng, thủ môn David Raya có pha xử lý không an toàn từ một tình huống phạt góc.

Bóng bật ra trong vòng cấm trước khi tìm đến vị trí của Callum Wilson. Chân sút người Anh tung cú vô lê đưa bóng vượt qua vạch vôi của Arsenal ở phút bù giờ, khiến sân London bùng nổ.

Tuy nhiên, các cầu thủ Arsenal lập tức phản ứng dữ dội vì cho rằng Raya đã bị phạm lỗi trong pha không chiến trước đó.

VAR nhanh chóng vào cuộc và tiến hành kiểm tra kéo dài nhiều phút. Ở góc quay đầu tiên từ phía sau khung thành, tình huống va chạm chưa thực sự rõ ràng.

Nhưng ở góc quay chính diện, Pablo được cho đã đặt tay cản trở Raya khi thủ môn Arsenal bật nhảy đấm bóng.

Cựu danh thủ Gary Neville nhận định đây là pha phạm lỗi rõ ràng sau khi xem lại tình huống.

Tổ VAR cũng kiểm tra thêm pha va chạm giữa Declan Rice và Konstantinos Mavropanos trong vùng cấm, trước khi yêu cầu trọng tài Chris Kavanagh ra xem màn hình ngoài sân.

Sau hơn một phút theo dõi, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của West Ham vì lỗi với Raya.

Quyết định này có thể trở thành bước ngoặt của cuộc đua vô địch Premier League. Nếu Arsenal đánh rơi chiến thắng, Manchester City hoàn toàn có cơ hội san bằng điểm số nếu thắng trong trận đấu bù.

Khi đó, cuộc đua vô địch sẽ được giải quyết bằng hiệu số bàn thắng bại. Hiện, Arsenal vẫn hơn Man City 5 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD