Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal sắp giàu có nhất Ngoại hạng Anh

  • Thứ sáu, 8/5/2026 05:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với cơ hội giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League, Arsenal được dự báo sẽ trở thành câu lạc bộ giàu nhất xứ sở sương mù.

Sự thành công về mặt chuyên môn dưới thời Mikel Arteta mang lại nguồn thu khổng lồ. Tại Ngoại hạng Anh, đại diện Bắc London đang dẫn đầu và tạo khoảng cách 5 điểm với Man City. Ở Champions League, tập thể này vừa ghi tên mình vào trận chung kết Champions League gặp PSG.

Dữ liệu từ Sky Sports cho thấy, Arsenal đứng thứ 3 về doanh thu với 691 triệu bảng, xếp sau Liverpool (703 triệu bảng) và Man City (694 triệu bảng) trong mùa 2024/2025. Tuy nhiên, với những bước tiến thần tốc ở mùa giải năm nay, trật tự này sắp bị đảo lộn.

Nhà báo Kaveh Solhekol của Sky Sports nhận định: "Chúng tôi tin rằng Arsenal đang trên đà trở thành câu lạc bộ giàu nhất Ngoại hạng Anh khi các đội bóng công bố báo cáo tài chính sắp tới. Arsenal chạm mốc 691 triệu bảng năm ngoái có được nhờ việc lọt vào bán kết Champions League và về nhì tại giải quốc nội. Giờ đây, khi tiến vào trận chung kết, nguồn thu của họ sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa".

Ông phân tích thêm: "Arsenal bỏ túi 122 triệu bảng từ việc lọt vào chung kết Champions League, và con số này sẽ tăng thêm 10 triệu bảng nếu họ lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại cũng cực kỳ hiệu quả. Thu nhập từ các hợp đồng tài trợ và đối tác tăng trưởng ấn tượng 41%, cán mốc 264 triệu bảng".

Sự bứt phá này là thành quả từ sự kiên định của ban lãnh đạo khi tiếp tục tin tưởng vào dự án của Mikel Arteta. Không chỉ xây dựng được một trong những đội hình mạnh nhất châu Âu, Arsenal còn đang chuyển mình thành một đế chế tài chính hùng mạnh và sẵn sàng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Cầu thủ Arsenal sắp đổi đời

Nếu hoàn tất cú đúp lịch sử mùa này, túi tiền của dàn sao Arsenal trở nên rủng rỉnh với khoản thưởng lên tới hơn 2,13 triệu bảng/người.

12 giờ trước

Henry: 'Arsenal không cùng đẳng cấp với PSG'

Huyền thoại Thierry Henry thừa nhận đội bóng cũ Arsenal hiện chưa đạt đến đẳng cấp tương xứng với PSG.

12 giờ trước

Đội kiếm nhiều tiền thưởng Champions League nhất mùa này

Nhờ thành tích vào chung kết và duy trì thành tích bất bại từ đầu giải, Arsenal đang dẫn đầu danh sách tiền thưởng tại Champions League mùa này.

14 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Huy Trưởng

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    Real Madrid sup do hinh anh

    Real Madrid sụp đổ

    24 phút trước 08:00 8/5/2026

    0

    Từ Kylian Mbappe, Antonio Rudiger tới Federico Valverde, Real Madrid chìm trong khủng hoảng nội bộ chưa từng thấy và đánh mất hoàn toàn dáng dấp của một đội bóng Hoàng gia.

    HLV Iraola co ben do moi hinh anh

    HLV Iraola có bến đỗ mới

    26 phút trước 07:58 8/5/2026

    0

    Andoni Iraola được cho là tiến rất gần tới việc dẫn dắt Crystal Palace dù nằm trong tầm ngắm của MU, Chelsea và Liverpool.

    Bong da Anh tao lich su o cup chau Au hinh anh

    Bóng đá Anh tạo lịch sử ở cúp châu Âu

    51 phút trước 07:33 8/5/2026

    0

    Bóng đá Anh đang trải qua mùa giải châu Âu lịch sử khi lần đầu tiên có đại diện góp mặt ở cả ba trận chung kết cấp CLB của UEFA trong cùng một mùa.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý