Arsenal sắp giàu có nhất Ngoại hạng Anh

Với cơ hội giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League, Arsenal được dự báo sẽ trở thành câu lạc bộ giàu nhất xứ sở sương mù.

Sự thành công về mặt chuyên môn dưới thời Mikel Arteta mang lại nguồn thu khổng lồ. Tại Ngoại hạng Anh, đại diện Bắc London đang dẫn đầu và tạo khoảng cách 5 điểm với Man City. Ở Champions League, tập thể này vừa ghi tên mình vào trận chung kết Champions League gặp PSG.

Dữ liệu từ Sky Sports cho thấy, Arsenal đứng thứ 3 về doanh thu với 691 triệu bảng, xếp sau Liverpool (703 triệu bảng) và Man City (694 triệu bảng) trong mùa 2024/2025. Tuy nhiên, với những bước tiến thần tốc ở mùa giải năm nay, trật tự này sắp bị đảo lộn.

Nhà báo Kaveh Solhekol của Sky Sports nhận định: "Chúng tôi tin rằng Arsenal đang trên đà trở thành câu lạc bộ giàu nhất Ngoại hạng Anh khi các đội bóng công bố báo cáo tài chính sắp tới. Arsenal chạm mốc 691 triệu bảng năm ngoái có được nhờ việc lọt vào bán kết Champions League và về nhì tại giải quốc nội. Giờ đây, khi tiến vào trận chung kết, nguồn thu của họ sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa".

Ông phân tích thêm: "Arsenal bỏ túi 122 triệu bảng từ việc lọt vào chung kết Champions League, và con số này sẽ tăng thêm 10 triệu bảng nếu họ lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại cũng cực kỳ hiệu quả. Thu nhập từ các hợp đồng tài trợ và đối tác tăng trưởng ấn tượng 41%, cán mốc 264 triệu bảng".

Sự bứt phá này là thành quả từ sự kiên định của ban lãnh đạo khi tiếp tục tin tưởng vào dự án của Mikel Arteta. Không chỉ xây dựng được một trong những đội hình mạnh nhất châu Âu, Arsenal còn đang chuyển mình thành một đế chế tài chính hùng mạnh và sẵn sàng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.