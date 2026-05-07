Henry: 'Arsenal không cùng đẳng cấp với PSG'

Huyền thoại Thierry Henry thừa nhận đội bóng cũ Arsenal hiện chưa đạt đến đẳng cấp tương xứng với PSG.

Henry đề cao PSG.

Sau khi PSG giành vé vào chung kết Champions League mùa này, Henry lên tiếng cảnh báo Arsenal về sức mạnh của đại diện Ligue 1. Cựu tiền đạo người Pháp cho rằng đội bóng của HLV Mikel Arteta cần giữ sự khiêm tốn và chuẩn bị tinh thần cho thử thách cực đại phía trước.

“Arsenal chưa ở cùng đẳng cấp với PSG nên chúng ta cần phải khiêm tốn. Tôi rất hạnh phúc khi đội bóng vào chung kết, nhưng PSG thực sự là một tập thể xuất sắc”, Henry chia sẻ.

Theo huyền thoại sinh năm 1977, Arsenal đã có bước tiến lớn trong vài năm gần đây khi liên tục cạnh tranh chức vô địch Premier League, điều mà CLB không làm được kể từ năm 2004. Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng PSG đang sở hữu nhiều lợi thế hơn, đặc biệt là kinh nghiệm chinh phục Champions League.

Henry cho rằng Arsenal phải nỗ lực hơn trước PSG. Ảnh: Reuters.

Henry đánh giá cao thành tích bất bại của Arsenal tại cúp châu Âu mùa này, khi công lớn thuộc về hàng thủ chắc chắn. Tuy nhiên, cựu danh thủ cho rằng PSG là tập thể toàn diện, có thể đánh bại đối thủ theo nhiều cách khác nhau.

“PSG có thể hủy diệt bạn bằng khả năng ghi bàn, nhưng họ cũng đủ sức khóa chặt đối phương. Trước Bayern Munich, họ cho thấy sự khác biệt hoàn toàn về cách chơi nhưng vẫn đạt hiệu quả tối đa”, cựu danh thủ người Pháp nhận xét.

Trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng, Henry chưa từng giúp Arsenal vô địch Champions League và rất muốn chứng kiến thế hệ hiện tại hoàn thành điều mà ông còn dang dở.

“Tôi thường không quá lo lắng trước các trận đấu lớn, nhưng lần này có lẽ sẽ khác. Arsenal có cơ hội làm được điều mà tôi chưa từng làm được cùng CLB”, Henry kết luận.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.