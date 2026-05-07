'Cầu thủ quyến rũ nhất thế giới' gây tranh cãi

  Thứ năm, 7/5/2026 18:28 (GMT+7)
Nữ cầu thủ Alisha Lehmann gây chú ý khi giành tới hai giải thưởng cá nhân vào cuối mùa giải 2025/26.

Cầu thủ 27 tuổi chỉ có 5 lần đá chính và tổng cộng 9 lần ra sân cho “Bầy cáo” mùa này. Tuy nhiên, bất chấp số phút thi đấu hạn chế, Lehmann vẫn được người hâm mộ Leicester City đặc biệt yêu mến.

Theo thông báo từ CLB trên mạng xã hội, cô giành giải “Bàn thắng đẹp nhất mùa” nhờ pha lập công vào lưới đội bóng cũ Aston Villa. Ngoài ra, Lehmann còn được các cổ động viên bình chọn là “Cầu thủ hay nhất mùa”.

Đây là kết quả gây tranh cãi bởi Leicester trải qua mùa giải đáng quên. Đội bóng xuống hạng sau khi chỉ thắng 2 trong 21 trận và ghi vỏn vẹn 11 bàn tại giải vô địch quốc gia nữ Anh. Đáng chú ý, mỗi khi Lehmann có mặt trên sân, Leicester đều không giành chiến thắng.

Dễ nhận thấy sức hút của nữ tuyển thủ Thụy Sĩ là rất lớn. Với hơn 15,5 triệu người theo dõi trên Instagram, Lehmann là một trong những nữ cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Bài đăng xác nhận cô giành giải thưởng cá nhân đã thu hút gần 1,9 triệu lượt xem trên mạng xã hội X.

Ngoài sân cỏ, Lehmann còn kiếm được nguồn thu đáng kể nhờ các hợp đồng quảng bá với PRIME, EA Sports FC và Tezenis. Cô cũng tham gia nền tảng Fanvue, nơi cho phép người hâm mộ theo dõi cuộc sống phía sau sân cỏ của mình.

Trước những chỉ trích về phong cách sống hào nhoáng, Lehmann khẳng định cô luôn nghiêm túc với bóng đá và nỗ lực cải thiện bản thân mỗi ngày.

Duy Luân

Alisha Lehmann Alisha Lehmann leicester city

