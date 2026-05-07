Cầu thủ Arsenal sắp đổi đời

Nếu hoàn tất cú đúp lịch sử mùa này, túi tiền của dàn sao Arsenal trở nên rủng rỉnh với khoản thưởng lên tới hơn 2,13 triệu bảng/người.

Arsenal đứng trước mùa giải cực kỳ thành công.

Theo The Times, đó là mức đãi ngộ xứng đáng cho phong độ ấn tượng của đại diện thành London trong suốt mùa giải 2025/26. Việc vô địch Premier League lẫn Champions League giúp dàn sao Arsenal trở nên rủng rỉnh tiền bạc, đồng thời vị thế của bản thân thật sự được nâng tầm.

Tại Champions League, thầy trò Mikel Arteta giành vé vào chơi trận chung kết gặp PSG tại Budapest sau khi vượt qua Atletico Madrid. Nếu lên ngôi vô địch vào ngày 30/5, mỗi cầu thủ sẽ nhận tổng cộng 1,175 triệu bảng.

Khoản tiền này bao gồm 125.000 bảng cho chiến thắng ở chung kết, 50.000 bảng từ vòng bán kết và 1 triệu bảng cho việc giành quyền tham dự giải đấu nhờ thành tích mùa giải 2024/25.

Ở quốc nội, Arsenal cũng có cơ hội lớn chạm tay vào chiếc cúp Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004. Các cầu thủ sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá 228.000 bảng dựa trên số lần ra sân trong 38 vòng đấu. Tính trung bình, mỗi lần xuất hiện trên sân giúp một ngôi sao "Pháo thủ" thu về gần 6.000 bảng tiền thưởng hiệu suất.

Ngoài các khoản thưởng cá nhân, mỗi thành viên đội một sẽ được hưởng lợi từ quỹ tiền thưởng chung trị giá khoảng 725.000 bảng. Con số này được tích lũy dựa trên thành tích tập thể tại các giải đấu cúp và Premier League, sau đó phân bổ theo tỷ lệ đóng góp của từng người.

Hiện tại, mục tiêu của Arsenal rất rõ ràng với 3 trận đấu gặp West Ham, Crystal Palace và Burnley tại Ngoại hạng Anh. Ngay sau đó sẽ là cuộc chạm trán với PSG để hiện thực hóa giấc mơ châu Âu.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.