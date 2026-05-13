Arsenal khiến World Cup ra thêm luật mới

FIFA chuẩn bị áp dụng quy định đặc biệt tại World Cup 2026 nhằm xử lý triệt để các pha kéo áo, đẩy người trong vùng cấm trước khi bóng vào cuộc.

Các tình huống xô đẩy, lôi kéo trước khi đá phạt có thể bị trừng phạt ở World Cup 2026.

Theo truyền thông Anh, các quan chức cấp cao của FIFA đang xây dựng chỉ thị mới dành riêng cho World Cup 2026 sau khi chứng kiến hàng loạt tranh cãi tại Premier League mùa này.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc trọng tài có thể thổi phạt ngay cả khi bóng chưa lăn ở các tình huống phạt góc hoặc đá phạt.

Động thái này xuất hiện không lâu sau vụ bàn gỡ hòa của Callum Wilson trong trận West Ham United gặp Arsenal bị VAR từ chối vì lỗi tác động lên thủ môn David Raya. Trong mùa này, Arsenal cũng thường xuyên có những pha tác động lên thủ môn đối phương nhằm tạo lợi thế ở các tình huống phạt góc.

FIFA được cho là không muốn World Cup biến thành "sàn đấu vật" với những màn kéo người, chắn người hỗn loạn trong vùng cấm. Vì vậy, các trọng tài tham dự giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada hè này sẽ được yêu cầu xử lý cứng rắn hơn.

Nếu quy định được thông qua, các đội bóng có thể bị thổi phạt đền, đá phạt hoặc nhận thẻ vàng, thẻ đỏ dù bóng chưa chính thức vào cuộc. Đây là thay đổi rất lớn bởi luật hiện tại chỉ cho phép xử phạt các lỗi không mang tính bạo lực khi bóng đã lăn.

VAR cũng được giao nhiệm vụ theo dõi kỹ những tình huống chắn người trái phép ngoài bóng. FIFA thậm chí lấy ví dụ từ trận giao hữu giữa tuyển Anh và Uruguay hồi tháng 3, khi bàn thắng của Ben White đến sau pha va chạm của Adam Wharton với hậu vệ Jose Maria Gimenez.

Pascal Zuberbuhler, thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật World Cup của FIFA, thừa nhận các trọng tài sẽ phải cứng rắn hơn trước xu hướng tranh chấp ngày càng quyết liệt trong vùng cấm.

Dù vậy, việc thay đổi cách áp dụng luật chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026 chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tranh cãi trong giới bóng đá.

