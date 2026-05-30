Arsenal hay PSG vô địch, bóng đá Tây Ban Nha vẫn thắng

Hai mùa gần đây, các CLB Tây Ban Nha không còn thống trị cúp châu Âu như giai đoạn hoàng kim từ thập kỷ trước. Nhưng triết lý bóng đá của họ vẫn đang thống trị châu Âu.

Enrique xây dựng PSG là một thế lực.

Thực vậy, trong thập niên trước, bóng đá châu Âu gần như nằm dưới sự kiểm soát của các đại diện La Liga.

Khi các CLB Tây Ban Nha không còn thống trị châu Âu

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2018, Champions League thường là câu chuyện của Real Madrid và Barcelona. Real Madrid giành tới 4 chức vô địch trong giai đoạn đó (2014, 2016, 2017 và 2018). Trong khi đó, Barcelona cũng hai lần đăng quang (2011 và 2015) với thế hệ vàng của Lionel Messi, Andres Iniesta hay Xavi Hernandez.

Không chỉ Champions League, Europa League cũng gần như trở thành "sân sau" của các đội bóng Tây Ban Nha thập niên trước. Sevilla xây dựng danh tiếng bằng 3 chức vô địch liên tiếp, Atletico Madrid cũng 3 lần đăng quang.

Nhưng hai mùa giải gần đây chứng kiến sự thay đổi đáng kể. Danh sách những nhà vô địch cúp châu Âu không còn xuất hiện đại diện Tây Ban Nha. Mùa trước, không CLB nào của Tây Ban Nha vào chung kết 3 Cúp châu Âu. Mùa này, chỉ Rayo Vallecano vào chung kết Conference League và thua Crystal Palace.

Các CLB Anh đang thể hiện sức mạnh đáng nể khi liên tiếp thống trị Europa League và Conference League. Nguồn tài chính dồi dào từ Premier League giúp bóng đá Anh sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội so với phần còn lại của châu Âu. Còn Champions League thuộc về sức mạnh kim tiền của PSG.

Điều đó khiến không ít người cho rằng thời kỳ hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha đã kết thúc. Tuy nhiên, đánh giá như vậy có phần vội vàng. Đúng là các CLB Tây Ban Nha không còn xuất hiện nhiều trong các trận chung kết châu Âu, nhưng dấu ấn của bóng đá Tây Ban Nha vẫn hiện diện rất rõ ở cấp độ cao nhất. Nhìn vào trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG là ví dụ điển hình.

Arsenal sở hữu hàng loạt cầu thủ Tây Ban Nha như David Raya, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera, Mikel Merino hay Martin Zubimendi. Bên phía PSG có Fabian Ruiz và tài năng trẻ Dro Fernandez.

Tuy nhiên, điều đó chưa nói lên nhiều bởi trong bóng đá hiện đại, các đội bóng lớn đều là tập hợp của nhiều quốc tịch khác nhau. Cầu thủ Brazil, Pháp, Bồ Đào Nha, Italy hay Ecuador đều xuất hiện ở cả hai đội. Điểm chung quan trọng nhất lại nằm ở một vị trí khác.

Arteta thuộc là lớp HLV mới đang thăng hoa.

Arteta và Enrique chứng minh sức sống của trường phái Tây Ban Nha

Dù PSG hay Arsenal nâng cao chiếc cúp Champions League, bóng đá Tây Ban Nha vẫn sẽ là người chiến thắng. Lý do rất đơn giản: hai người đứng trên băng ghế chỉ đạo đều là HLV Tây Ban Nha.

Luis Enrique là đại diện cho thế hệ đã khẳng định được vị thế ở đẳng cấp cao nhất. Ông từng vô địch Champions League cùng Barcelona và hiện đưa PSG trở thành một tập thể cân bằng, giàu tính tổ chức thay vì phụ thuộc vào các siêu sao như trước.

Trong khi đó, Mikel Arteta là gương mặt tiêu biểu của thế hệ kế cận. Sau nhiều năm học hỏi từ Pep Guardiola, ông đã xây dựng Arsenal thành một trong những đội bóng có hệ thống chiến thuật hoàn thiện nhất châu Âu và vừa vô địch Ngoại hạng Anh.

Dù phong cách có những khác biệt, cả Arteta và Enrique đều mang đậm dấu ấn của trường phái huấn luyện Tây Ban Nha: đề cao kiểm soát không gian, tổ chức đội hình và tính tập thể. Sự hiện diện của họ ở chung kết Champions League là minh chứng rằng sức ảnh hưởng của bóng đá Tây Ban Nha đã chuyển từ sân cỏ sang khu vực kỹ thuật.

Thực tế, điều này không chỉ diễn ra ở Champions League. Ngay tại Premier League, giải đấu được xem là hấp dẫn nhất thế giới, các HLV Tây Ban Nha vẫn đang giữ vai trò tiên phong. Sau nhiều năm Pep Guardiola thống trị nước Anh cùng Manchester City, Mikel Arteta đã nổi lên như người kế thừa vị thế ấy.

Một hiện tượng khác của mùa giải là Bournemouth dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola. Với nguồn lực khiêm tốn hơn rất nhiều so với các ông lớn, đội bóng này vẫn tạo nên những màn trình diễn ấn tượng nhờ cách tổ chức chiến thuật hiện đại.

Có thể các CLB Tây Ban Nha không còn sở hữu sức mạnh áp đảo như trước. Có thể Real Madrid, Barcelona hay Sevilla không còn hiện diện thường xuyên trong những trận chung kết châu Âu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự suy tàn của bóng đá Tây Ban Nha.

Bởi trong thời đại mà vai trò của HLV ngày càng trở nên quan trọng, Tây Ban Nha vẫn đang sản sinh ra những bộ óc chiến thuật hàng đầu thế giới. Và ở trận đấu lớn nhất mùa giải, chiếc cúp Champions League có thể thuộc về Arsenal hoặc PSG, nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là trường phái bóng đá Tây Ban Nha.

