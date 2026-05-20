Arsenal bội thu tiền thưởng

Chức vô địch Premier League không chỉ giúp Arsenal giải cơn khát 22 năm mà còn mang về khoản doanh thu khổng lồ gần 180 triệu bảng.

Theo cơ chế phân chia doanh thu của Premier League, Arsenal được đảm bảo khoản chia cơ bản trị giá khoảng 96,9 triệu bảng như mọi CLB khác. Khoản này bao gồm tiền bản quyền truyền hình trong nước, doanh thu truyền hình quốc tế cùng nguồn thu thương mại trung tâm của giải đấu.

Với chức vô địch, Arsenal thêm nhận khoảng 53,1 triệu bảng tiền thưởng thành tích, mức cao nhất giải đấu. Khoản tiền này giảm dần tùy theo thứ hạng của các đội bóng phía sau.

Ngoài ra, đội chủ sân Emirates còn hưởng lợi cực lớn từ việc xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình mùa này. Với sức hút từ cuộc đua vô địch, Arsenal dự kiến thu thêm khoảng 26-28 triệu bảng tiền phát sóng trực tiếp.

Tổng cộng, số tiền Arsenal nhận trực tiếp từ Premier League được ước tính dao động từ 176 đến 178 triệu bảng, vượt cả khoản 174,9 triệu bảng mà Liverpool từng nhận khi vô địch mùa trước.

Con số thậm chí chưa bao gồm các khoản thưởng thương mại bên ngoài. Việc đăng quang Premier League sẽ kích hoạt thêm hàng loạt điều khoản thưởng từ các nhà tài trợ lớn, giúp doanh thu của Arsenal tiếp tục tăng mạnh.

Sau nhiều năm đầu tư và kiên nhẫn xây dựng lực lượng, Arsenal giành lại ngai vàng bóng đá Anh và thu về nguồn tài chính khổng lồ để sẵn sàng duy trì vị thế ở mùa giải tới.

Rạng sáng 20/5, Arsenal vô địch Premier League sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1. Họ còn chuẩn bị đối đầu PSG ở chung kết Champions League vào ngày 30/5.