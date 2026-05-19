Arsenal đang nín thở chờ lịch sử

Arsenal đang ở rất gần chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm, nhưng nỗi ám ảnh hụt bước vẫn khiến Emirates chưa dám mở hội quá sớm.

Arsenal đang tiến sát ngôi vương mùa này.

Arsenal đứng ở rất nhiều cột mốc quan trọng trong ba mùa gần nhất, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy lưng Manchester City ở thời khắc quyết định. Họ từng chơi thứ bóng đá đẹp hơn, bùng nổ hơn và giàu cảm xúc hơn, nhưng luôn thiếu một điều để trở thành nhà vô địch thật sự: sự lạnh lùng của kẻ biết cách sống sót trong áp lực.

Mùa này, Arsenal có vẻ đã thay đổi.

Chiến thắng 1-0 trước Burnley không phải màn trình diễn quá thuyết phục, nhưng lại mang dáng dấp của một đội bóng đủ bản lĩnh để vô địch Premier League. Đó đã là trận thắng 1-0 thứ tám của “Pháo thủ” tại giải mùa này, con số phản ánh rất rõ sự chuyển mình của đội bóng dưới thời Mikel Arteta.

Arsenal giờ không còn ám ảnh bởi việc phải thắng đẹp nữa. Họ học cách thắng thực dụng, lì lợm và đôi khi đầy căng thẳng. Đó cũng là điều từng khiến đội bóng của Pep Guardiola thống trị Premier League nhiều năm qua.

Bầu không khí tại Emirates trước trận gặp Burnley giống một ngày hội lớn. Pháo sáng xuất hiện từ rất sớm, người hâm mộ đứng kín bên ngoài sân để đón xe buýt đội bóng và niềm tin về chức vô địch đầu tiên sau 22 năm hiện diện ở khắp nơi.

Nhưng ngay cả giữa bầu không khí ấy, sự lo lắng vẫn tồn tại. Arsenal hiểu quá rõ cảm giác đứng rất gần đỉnh cao rồi gục ngã ở những vòng cuối. Ba mùa liên tiếp về nhì khiến niềm tin tại Emirates luôn đi kèm nỗi sợ hãi vô hình. Đó là lý do ngay cả khi lịch sử Premier League cho thấy chưa từng có đội nào dẫn đầu trước vòng cuối rồi đánh mất chức vô địch, người hâm mộ Arsenal vẫn chưa dám ăn mừng.

Bởi phía sau họ vẫn là Manchester City của Guardiola.

Arsenal đang thắng theo cách của nhà vô địch

Điều đáng chú ý nhất ở Arsenal mùa này không nằm ở số bàn thắng hay những trận hủy diệt đối thủ. Thay vào đó, sức mạnh lớn nhất của họ đến từ khả năng phòng ngự và sự kiên nhẫn trong những thời điểm khó khăn.

Havertz ghi bàn duy nhất giúp Arsenal thắng Burnley.

Arsenal hiện là đội thủng lưới ít nhất Premier League với chỉ 26 bàn thua. Họ cũng giữ sạch lưới tới 32 trận trên mọi đấu trường mùa này, thống kê phản ánh rõ sự ổn định mà Arteta xây dựng suốt nhiều năm qua.

Đó không còn là Arsenal mềm mại và mong manh như trước. Chiến thắng trước Burnley thêm một lần cho thấy “Pháo thủ” sẵn sàng sống trong áp lực thay vì né tránh nó. Kai Havertz ghi bàn duy nhất bằng cú đánh đầu trong hiệp một, còn phần lớn thời gian sau đó là cuộc chiến về tâm lý nhiều hơn chiến thuật.

Arsenal không chơi quá hay trong hiệp hai. Họ thậm chí có thời điểm run rẩy và Havertz may mắn thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm. Nhưng khác với những mùa giải trước, đội bóng London không sụp đổ khi áp lực xuất hiện.

Họ biết cách bảo vệ lợi thế. Đó là phẩm chất cực kỳ quan trọng của một nhà vô địch Premier League.

Jamie Carragher nói rằng Arsenal đang vô địch theo phong cách của George Graham hơn là Arsene Wenger. Nhận xét ấy không sai. Đội bóng này giờ thắng bằng cấu trúc phòng ngự, sự tập trung và tính kỷ luật nhiều hơn vẻ đẹp ngẫu hứng. Và đôi khi, đó mới là thứ giúp các đội bóng bước lên đỉnh cao.

Emirates vẫn chưa dám mở hội

Điều thú vị nhất lúc này là Arsenal không còn hoàn toàn kiểm soát số phận của mình trong từng khoảnh khắc.

Sau chiến thắng trước Burnley, mọi ánh mắt tại Emirates đều hướng về AFC Bournemouth. Nếu Bournemouth cản bước Man City, Arsenal sẽ vô địch ngay trước vòng cuối. Chính Arteta cũng thừa nhận ông sẽ trở thành “CĐV lớn nhất của Bournemouth”.

Đó là cảm giác rất lạ với Arsenal. Trong nhiều năm, họ thường là đội tự đánh mất cơ hội của mình. Nhưng mùa này, Arsenal đã làm gần như mọi điều cần thiết. Họ kiên cường hơn, trưởng thành hơn và biết cách vượt qua những trận đấu xấu xí thay vì chỉ chơi thứ bóng đá đẹp mắt.

Vấn đề duy nhất là đối thủ của họ vẫn là Manchester City, đội bóng gần như không tồn tại khái niệm run sợ trong giai đoạn nước rút.

Mikel Arteta đang sắp thoát cảnh về nhì.

Điều đó lý giải vì sao ngay cả khi đứng rất gần chức vô địch, Emirates vẫn chưa thật sự dám mở hội. Người hâm mộ Arsenal đã trải qua quá nhiều thất vọng để có thể tin tuyệt đối trước khi mọi thứ chính thức kết thúc.

Nhưng có một khác biệt rất lớn giữa Arsenal hiện tại và chính họ vài năm trước. Đội bóng này giờ mang dáng dấp của một nhà vô địch thật sự. Họ không còn sống bằng cảm xúc hay những khoảnh khắc thăng hoa ngắn ngủi. Arsenal học được cách chiến thắng trong áp lực, bảo vệ lợi thế và kéo bản thân qua những thời điểm ngột ngạt nhất của mùa giải.

Và đó thường là dấu hiệu cuối cùng trước khi một đội bóng bước lên đỉnh Premier League.