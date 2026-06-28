Argentina phá vỡ điều chưa từng xảy ra trong lịch sử World Cup

Bàn gỡ của Jordan ở trận cuối vòng bảng vô tình giúp Argentina tránh một “lời nguyền” từng ám ảnh các nhà vô địch World Cup trong lịch sử.

Argentina thắng cả 3 trận ở vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Sáng 28/6, dù để Jordan chọc thủng lưới ở chiến thắng 3-1 tại lượt cuối bảng J World Cup 2026, tuyển Argentina lại được không ít người hâm mộ xem là đã tránh được một điềm gở từng tồn tại suốt lịch sử giải đấu.

Trước cuộc đối đầu với Jordan, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni sớm giành vé đi tiếp và chắc chắn đứng đầu bảng sau hai chiến thắng trước Algeria và Áo. "Albiceleste" cũng chưa để lọt lưới bàn nào, thậm chí rất hiếm khi bị đối thủ tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, đến phút 55, Mousa Al-Tamari băng vào dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Jordan. Đó cũng là bàn thua đầu tiên của Argentina tại World Cup 2026.

Theo thống kê được truyền thông Argentina nhắc lại, chưa từng có đội tuyển nào trong lịch sử đăng quang World Cup mà giữ sạch lưới suốt vòng bảng. Vì vậy, việc Argentina nhận bàn thua trước Jordan lại được nhiều người mê bóng đá và những ai tin vào yếu tố tâm linh coi là tín hiệu tích cực hơn là điều đáng lo.

Ở trận ra quân gặp Algeria, Argentina từng thoát bàn thua khi đối phương bị từ chối một pha lập công vì lỗi việt vị. Điều đó giúp đội bóng Nam Mỹ duy trì mạch sạch lưới cho đến trước cuộc chạm trán Jordan.

Dẫu vậy, Argentina vẫn còn phải đối mặt với một "lời nguyền" khác. Đội bóng của HLV Scaloni bước vào World Cup 2026 với tư cách số một trên bảng xếp hạng FIFA. Trong lịch sử, chưa từng có đội tuyển nào vô địch World Cup khi khởi đầu giải đấu ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng này.

Không chỉ Argentina, tuyển Pháp cũng bị nhắc đến với một thống kê kém may mắn. Truyền thông xứ tango chỉ ra rằng chưa có chủ nhân Quả bóng Vàng nào giành chức vô địch World Cup trong cùng giai đoạn.

Năm nay, Ousmane Dembele là cầu thủ đang nắm giữ danh hiệu cá nhân cao quý đó, khiến "Les Bleus" cũng bị đặt cạnh một "lời nguyền" khác trước giai đoạn knock-out.

Highlights Argentina 2-0 Áo Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 để sớm giành vé vào vòng knock out World Cup 2026 sáng 23/6.