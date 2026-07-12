Argentina 1-1 Thụy Sĩ: Embolo bị đuổi vì ăn vạ

Breel Embolo nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ăn vạ, để rồi khóc nức nở khi phải rời sân từ phút 72 trận tứ kết World Cup.

Argentina tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và liên tiếp được hưởng phạt góc. Lionel Messi sớm giúp nhà vô địch thế giới tạo khác biệt bằng một pha đá phạt góc chuẩn xác để Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu, hạ toàn bộ hàng thủ Thụy Sĩ.

Đây là lần thứ 10, Messi dọn cỗ cho đồng đội lập công tại World Cup, thành tích không cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu có thể chạm đến.

Hàng thủ áo đỏ bất lực trước pha đánh đầu của Mac Allister.

Phút 31, Thụy Sĩ có cơ hội đầu tiên. Breel Embolo thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng không thể dứt điểm do Emiliano Martinez đã lao ra kịp thời.

Argentina thi đấu chắc chắn.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về Argentina. Messi cùng đồng đội làm chủ hoàn toàn thế trận và chưa cho Thụy Sĩ cơ hội tiếp cận khung thành.

Argentina tiến gần tấm vé bán kết gặp tuyển Anh.

Phút 50, CĐV Argentina thót tim khi chứng kiến Dan Ndoye có bóng trong vùng cấm. Lisandro Martinez thêm một lần can thiệp đúng lúc để giải nguy cho khung thành Argentina. Ngay sau đó, trọng tài cũng xác định Embolo việt vị khi tham gia pha tấn công.

Phút 60 và 66, đến lượt Emiliano Martinez trổ tài với hai tình huống cứu thua, lần lượt sau pha đánh đầu của Embolo và cú sút xa của Ndoye.

Ở lần tiếp theo đối mặt thủ môn tuyển Argentina, Ndoye đã tạo khác biệt. Pha đặt lòng kỹ thuật của anh ở phút 67 đã mang về bàn gỡ hòa cho tuyển Thụy Sĩ. Chủ nhân đường kiến tạo là Granit Xhaka.

Bàn gỡ hòa của Thụy Sĩ.

Vừa quân bình tỷ số, Thụy Sĩ đã chịu tổn thất về nhân sự, khi Embolo nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ. Cầu thủ thuộc biên chế Rennes khóc nức nở và được đồng đội dìu vào đường hầm. Tại World Cup 2026, VAR được sử dụng để kiểm tra cả thẻ vàng, thay vì chỉ can thiệp vào những tình huống thẻ đỏ như trước.

Embolo tự gây khó khăn cho đồng đội.

Phút 90+2, Lionel Messi tung cú đặt lòng từ ngoài vùng cấm. Thủ môn Thụy Sĩ đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Phút 90+6, Martinez ngả người dứt điểm đưa bóng đi xuyên qua hàng loạt cầu thủ. Tuy nhiên, Gregor Kobel vẫn kịp phản xạ để cứu đại diện châu Âu khỏi bàn thua. Hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Chuyến bay biến thành khán đài vì tuyển Argentina Ngày 8/7, khoang hành khách trên một chuyến bay trở nên náo nhiệt như sân vận động khi 187 người cùng chăm chú theo dõi trận Argentina gặp Ai Cập qua Wi-Fi từ một CĐV.