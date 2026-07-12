Argentina 1-0 Thụy Sĩ: Messi đi vào lịch sử

Siêu sao mang áo số 10 có đường kiến tạo thứ 10 trong lịch sử World Cup giúp Alexis Mac Allister ghi bàn mở tỷ số trước Thụy Sĩ.

Argentina tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và liên tiếp được hưởng phạt góc. Lionel Messi sớm giúp nhà vô địch thế giới tạo khác biệt bằng một pha đá phạt góc chuẩn xác để Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu, hạ toàn bộ hàng thủ Thụy Sĩ.

Đây là lần thứ 10, Messi dọn cỗ cho đồng đội lập công tại World Cup, thành tích không cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu có thể chạm đến.

Hàng thủ áo đỏ bất lực trước pha đánh đầu của Mac Allister.



Argentina giành vé đi tiếp sau màn lội ngược dòng kịch tính trước Ai Cập nhờ sự tỏa sáng của Lionel Messi, trong khi Thụy Sĩ khuất phục Colombia trên chấm luân lưu để tìm kiếm tấm vé tứ kết đầu tiên kể từ năm 1954.

Argentina hiện vận hành dựa trên nguồn cảm hứng bất tận từ Messi. Dù hệ thống chiến thuật của Lionel Scaloni đôi khi bộc lộ lỗ hổng trước các pha phản công, "Albiceleste" vẫn cho thấy bản lĩnh nhà vô địch ở đúng thời điểm.

Scaloni dự kiến giữ nguyên sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ trung tâm dày đặc. Tin vui cho đại diện Nam Mỹ là Cristian Romero và Facundo Medina đã bình phục chấn thương để sẵn sàng xuất phát từ đầu.

Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ của Murat Yakin là một khối thống nhất lỳ lợm và giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ đang đối mặt với tổn thất nhân sự khi ngôi sao trẻ Johan Manzambi dính chấn thương đầu gối.

Ngoài ra, các trụ cột như Granit Xhaka và Denis Zakaria phải thi đấu thận trọng để tránh án treo giò tại bán kết. Lối chơi kiểm soát nhịp độ của Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cách tiếp cận thiếu chiều rộng của Argentina.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Argentina khi Thụy Sĩ chưa từng đánh bại đối thủ này trong 7 lần chạm trán trước đây. Với tính chất căng thẳng của vòng knock-out, trận đấu nhiều khả năng sẽ kéo dài sang hiệp phụ và luân lưu.

Chuyến bay biến thành khán đài vì tuyển Argentina Ngày 8/7, khoang hành khách trên một chuyến bay trở nên náo nhiệt như sân vận động khi 187 người cùng chăm chú theo dõi trận Argentina gặp Ai Cập qua Wi-Fi từ một CĐV.