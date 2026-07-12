Lionel Messi tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở World Cup 2026 khi thiết lập thêm một cột mốc kiến tạo mới.

Messi xô đổ thêm kỷ lục World Cup. Ảnh: Reuters.

Phút thứ 10 trên sân Kansas City ở trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra sáng 12/7, Messi thực hiện quả phạt góc để Alexis Mac Allister đánh đầu mở tỷ số trước Thụy Sĩ. Theo Opta, khoảnh khắc này giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử cán mốc 10 pha kiến tạo tại các kỳ World Cup. Kể từ lần đầu dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2006, Messi đều để lại dấu ấn bằng những đường chuyền thành bàn.

Cụ thể, M10 có một pha kiến tạo ở các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014, hai pha kiến tạo tại World Cup 2018, ba pha kiến tạo ở World Cup 2022 và nâng tổng số lên 10 sau hai đường chuyền thành bàn tại World Cup 2026.

Không chỉ xô đổ kỷ lục kiến tạo, đội trưởng Argentina còn duy trì phong độ làm bàn đáng kinh ngạc tại giải đấu năm nay. Messi là cầu thủ hiếm hoi ghi bàn hoặc kiến tạo ở cả 6 trận từ vòng bảng đến tứ kết.

Dù đã bước sang tuổi 39, chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn là đầu tàu trong lối chơi của Argentina, đồng thời liên tục phá vỡ những cột mốc tưởng chừng không thể bị xô đổ. Với phong độ ấn tượng cùng hàng loạt kỷ lục mới được thiết lập, Messi tiếp tục chứng minh vì sao anh vẫn được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.