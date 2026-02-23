iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

Sau thành công của màu Cam Vũ Trụ, Apple đang cân nhắc đưa sắc đỏ lên iPhone Pro thế hệ mới nhằm tạo khác biệt và thu hút khách hàng tại Trung Quốc.

Sau màu cam trên iPhone 17 Pro, màu đỏ mới trên iPhone 18 Pro sẽ nhắm tới khách hàng tại Trung Quốc. Ảnh: Việt Hà.

Theo đó, Apple dường như muốn mang màu đỏ lên thế hệ iPhone Pro tiếp theo, trong bối cảnh ông lớn công nghệ này tìm cách làm mới bảng màu cao cấp vốn quen thuộc với các tông trầm. Thông tin này do tác giả Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ, cho biết “đỏ là màu chủ đạo mới đang được thử nghiệm cho các mẫu iPhone Pro trong năm 2026”.

Dù dòng iPhone 18 phải đến cuối năm nay mới ra mắt, những đồn đoán về màu sắc đã sớm xuất hiện. Theo Gurman, Táo khuyết có thể cân nhắc sử dụng cả các sắc thái tím và nâu cho dòng iPhone cao cấp mới. Tuy nhiên, ông nhận định đây có thể chỉ là những biến thể khác nhau xoay quanh tông đỏ chủ đạo mà Apple đang cân nhắc.

Nếu được lựa chọn, đây sẽ là bước đi đáng chú ý của Apple. Trong nhiều năm, các mẫu iPhone Pro thường gắn với những gam màu trung tính như xám, đen, xanh đậm hay titan tự nhiên. Việc bổ sung một tông đỏ nổi bật có thể giúp dòng sản phẩm này tạo khác biệt rõ rệt hơn về mặt thị giác, đồng thời mở rộng sức hút với nhóm khách hàng ưa chuộng màu sắc cá tính.

Động thái thử nghiệm màu mới diễn ra sau thành công của tùy chọn màu cam trên thế hệ iPhone 17 Pro. Màu sắc táo bạo này được cộng đồng người dùng đặt biệt danh là “cam Hermès”, tạo hiệu ứng tốt tại thị trường Trung Quốc và trở thành một biểu tượng thể hiện đẳng cấp với nhiều người dùng. Theo các nguồn tin, chính sức hút đó có thể là cơ sở để Apple tiếp tục mạnh dạn hơn trong việc đưa những gam màu nổi bật lên dòng Pro.

Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường quan trọng của Táo khuyết, màu đỏ dường như là lựa chọn mang nhiều chủ đích. Đây là màu sắc gắn liền với yếu tố may mắn trong văn hóa Trung Quốc, do đó có thể góp phần thúc đẩy doanh số nếu được đón nhận tích cực.

Apple từng sử dụng tông màu đỏ trên một số dòng sản phẩm. Ảnh: Apple.

Trên thực tế, đâu không phải lần đầu Apple mang màu đỏ lên sản phẩm của mình. Trước đây, công ty từng hợp tác với tổ chức Red để phát hành các phiên bản iPhone màu đỏ đậm, gần nhất là iPhone SE, iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, những phiên bản này không thuộc dòng Pro.

Ở chiều ngược lại, với mẫu iPhone màn hình gập đang được đồn đoán, Gurman cho biết Apple nhiều khả năng sẽ chọn cách tiếp cận an toàn hơn về màu sắc. Thiết bị này nhiều khả năng giữ các tông màu cơ bản thay vì thử nghiệm những gam nổi bật. Điều đó cho thấy công ty có thể đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa yếu tố sáng tạo và chiến lược thương mại trong từng dòng sản phẩm.