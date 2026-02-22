iPhone gập đã sẵn sàng?

Báo cáo từ chuỗi cung ứng tiết lộ bộ đôi iPhone gập và iPhone 18 Pro sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt ngay trong tháng 7, cho thấy Apple đã vượt qua các rào cản kỹ thuật.

iPhone gập nhiều khả năng đã vượt qua giai đoạn phát triển và chuẩn bị bước vào sản xuất hàng loạt. Ảnh: Wccftech.

Theo chuyên gia tin đồn Momentary Digital trên Weibo, Apple dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn sản xuất hàng loạt cho cả iPhone gập và iPhone 18 Pro vào tháng 7.

Việc đưa một thiết bị hoàn toàn mới như iPhone Fold vào dây chuyền cùng lúc với dòng Pro cho thấy Apple đã vượt qua được các rào cản kỹ thuật khắt khe nhất.

Thách thức lớn nhất đối với bất kỳ chiếc điện thoại gập nào chính là nếp nhăn trên màn hình. Các báo cáo cho biết Apple đã đạt được những cột mốc quan trọng trong việc tạo ra một màn hình không nếp gấp, điều mà ngay cả các đối thủ Android vẫn đang nỗ lực tối ưu.

Để đạt được kỳ tích này, Apple đã thử nghiệm công nghệ kính siêu mỏng (UTG) với các độ dày khác nhau. Mục tiêu là tạo ra một bề mặt vừa đủ bền để gập mở hơn 100.000 lần, vừa đủ cứng cáp để mang lại cảm giác cao cấp và phẳng tuyệt đối khi mở ra.

UTG là lớp kính siêu mỏng được dùng làm lớp phủ bảo vệ màn hình gập. Samsung từng sử dụng màng polyimide (PI) làm lớp bảo vệ cho chiếc Galaxy Fold đầu tiên ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, gã khổng lồ của Hàn Quốc đã chuyển sang sử dụng UTG nhằm cải thiện chất lượng hiển thị.

Dù mang lại hình ảnh tốt hơn, UTG lại có độ bền kém hơn so với màng PI. Vì vậy, Samsung đã bổ sung thêm một lớp màng PET phủ lên lớp kính UTG để tăng khả năng chống trầy xước và khắc phục nhược điểm về độ bền.

Trong khi đó, theo The Elec, Táo khuyết sẽ vẫn sử dụng màng PI làm lớp bảo vệ đặt trên kính UTG. Các nguồn tin cho biết Apple đang cân nhắc giữa hai lựa chọn là PI và polyethylene terephthalate (PET). Trong đó, màng PI trong suốt được đánh giá là phương án có nhiều khả năng được lựa chọn hơn, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Trong trường hợp Apple lựa chọn màng PI phủ trên lớp kính UTG, đây có thể là cách để công ty tạo ra sự khác biệt so với đối thủ lớn nhất trong mảng smartphone gập là Samsung.

So với PET, màng PI có chi phí cao hơn nhưng được đánh giá sở hữu độ cứng bề mặt lớn hơn và khả năng chống trầy xước. Đây là yếu tố quan trọng với thiết bị gập, vốn thường gặp vấn đề về độ bền màn hình do cơ chế gập mở liên tục.