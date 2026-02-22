Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID để xác thực trong quý III

Chính phủ được giao nhiệm vụ rà soát, xây dựng quy định về việc liên kết mạng xã hội với hệ thống VNeID, tăng cường khả năng định danh và ngăn chặn giả mạo tài khoản.

Chương trình công tác năm 2026 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo ký ban hành vào ngày 2/2. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để tích hợp dịch vụ mạng xã hội với VNeID.

Giải pháp này phải đáp ứng các quy định pháp luật Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế. Khi được triển khai, biện pháp kỹ thuật phục vụ định danh, xác thực người dùng làm tăng độ tin cậy cho tài khoản mạng xã hội, đồng thời hạn chế tình trạng giả mạo danh tính. Đây cũng là một trong những giải pháp để đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và trật tự trên không gian số. Thời hạn hoàn thành được đặt ra là Quý III/2026.

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, Bộ Công an sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử. Dự thảo luật này sẽ được Chính phủ trình Quốc hội để xem xét đưa vào chương trình lập pháp năm 2026. Bên cạnh đó, Bộ Công an còn phải xây dựng đề án phát triển ứng dụng VNeID thành nền tảng số quốc gia, sau đó trình Thủ tướng phê duyệt.

VNeID được định vị là hạ tầng số có vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu đặt ra là giúp người dân tiếp cận và tham gia các hoạt động số với sự thuận tiện, an toàn cao nhất. Ứng dụng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Về mặt kỹ thuật, Bộ Công an phải đảm bảo Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng VNeID hoạt động trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia một cách ổn định. Hệ thống cần có khả năng đáp ứng nhu cầu truy cập lớn mà không xảy ra tình trạng quá tải hay gián đoạn dịch vụ.

Các bộ, ngành cũng được giao xây dựng hướng dẫn để lựa chọn nền tảng số tương thích với VNeID. Việc này nhằm tạo ra một hệ thống tài khoản định danh duy nhất cho mỗi người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước, thay vì việc phải quản lý nhiều tài khoản riêng lẻ như hiện nay.

Chương trình đặt ra các mục tiêu cụ thể cho năm 2026, trong đó kinh tế số phải đóng góp 14,5% vào GDP. Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỷ trọng đóng góp vào GDP cần đạt 17,5%. Về thủ tục hành chính, ít nhất 80% thông tin và giấy tờ liên quan đến sản xuất kinh doanh chỉ cần nộp một lần duy nhất. 100% thủ tục hành chính của doanh nghiệp phải được xử lý trực tuyến một cách liền mạch.

Việc tích hợp mạng xã hội với VNeID cũng nằm trong bối cảnh Chỉ thị 57 của Ban Bí thư được ban hành tháng 12/2025. Chỉ thị này yêu cầu bắt buộc xác thực danh tính người dùng mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi nhằm bảo vệ trẻ em và tăng cường quản lý không gian mạng. Công dân, người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và các tài nguyên Internet như tên miền, địa chỉ IP đều phải được định danh một cách đồng bộ.

Nghị định 147/2024 đã đặt ra quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải xác thực tài khoản thông qua số điện thoại Việt Nam. Khi không thể dùng số điện thoại, việc xác thực sẽ thực hiện bằng số định danh cá nhân. Các tài khoản chưa xác thực sẽ không được phép đăng tải, bình luận, phát trực tiếp hay chia sẻ nội dung.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ đầu 2026, cũng đưa ra quy định bảo vệ người dùng. Theo đó, các nền tảng mạng xã hội không được thu thập hình ảnh hoặc video giấy tờ tùy thân để làm yếu tố xác thực. Đồng thời, các nền tảng phải công khai minh bạch về dữ liệu cá nhân được thu thập ngay từ khi người dùng bắt đầu cài đặt và sử dụng dịch vụ.