Sổ đỏ đã được tích hợp trên VNeID

Ứng dụng định danh quốc gia vừa ra mắt các tính năng mới như tích hợp sổ đỏ, tích hợp vé metro và định danh trẻ em.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (thuộc Cục C06, Bộ Công an) vừa chính thức phát hành bản cập nhật mới nhất cho ứng dụng định danh điện tử VNeID (phiên bản 2.2.5). Trong lần nâng cấp này, VNeID mang đến hàng loạt thay đổi như như định danh cho trẻ em, tích hợp sổ đỏ, hiển thị vé metro, cấp hộ chiếu phổ thông và nâng cấp nhiều dịch vụ công thiết yếu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là khả năng tích hợp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất". Việc số hóa này giúp giảm thiểu rủi ro mất mát, hư hỏng giấy tờ gốc và đẩy nhanh các giao dịch hành chính, xác minh tài sản.

VNeID 2.2.5 cũng thể hiện sự bắt nhịp nhanh với xu hướng đô thị thông minh tại các thành phố lớn qua việc bổ sung chức năng hiển thị vé metro và tính năng check-in. Tiện ích này cho phép hành khách đi tàu điện không cần phải xếp hàng mua vé giấy hay giữ thẻ từ rời rạc.

Bản cập nhật lần này cũng nở rộng phạm vi phục vụ, tập trung hoàn thiện hệ sinh thái công dân số cho thế hệ tương lai thông qua việc bổ sung các chức năng định danh cho người dưới 14 tuổi.

Chi tiết bản cập nhật 2.2.5 của VNeID.

Mảng dịch vụ công trực tuyến cũng được nâng cấp bên cạnh các tính năng mới. Người dân giờ đây có thể thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước ngay trên giao diện ứng dụng VNeID một cách trực quan. Đồng thời, các tính năng như Đăng ký, quản lý cư trú và Cấp, quản lý căn cước cũng đã được cập nhật và điều chỉnh lại quy trình để đảm bảo sự mượt mà, dễ hiểu cho người sử dụng.

Phiên bản VNeID 2.2.5 còn tập trung vào việc khắc phục những lỗi vận hành tồn đọng từ các bản trước, trong lộ trình nâng cấp VNeID thành "siêu nền tảng số. Người dùng được khuyến khích truy cập ngay vào kho ứng dụng Google Play hoặc App Store để cập nhật lên phiên bản 2.2.5.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu định danh, dân cư cùng hệ thống xác thực điện tử.

Mỗi tài khoản VNeID gắn với mã định danh cá nhân gồm 12 chữ số được cấp riêng cho từng công dân. Hiện nay, nhiều loại giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, giúp người dân có thể sử dụng thay cho bản giấy như căn cước, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội…