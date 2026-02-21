Sau một năm, Pi Network rơi vào quên lãng

Sau một năm mở mạng, lượng quan tâm của người dùng Việt Nam với dự án tiền số ngày càng giảm. Giá trị thấp của đồng coin khiến nhóm ủng hộ mất dần niềm tin.

App Pi Network.

Ngày 20/2 là tròn một năm dự án Pi Network mở mạng. Việc đưa từ nền tảng thử nghiệm (testnet) lên chính thức (mainnet) trở thành dấu mốc quan trọng với sản phẩm blockchain tai tiếng, có lịch sử từ 2019. Sau khi lên một số sàn và giá bán tăng đột biến, đồng Pi trở thành chủ đề được quan tâm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc sụt giá đến hơn 90% chỉ sau vài tháng đưa dự án trở lại mặt đất. Tham vọng trở nên giàu có của nhiều người bằng việc “đào coin trên điện thoại” tan vỡ khi 1 Pi hiện được giao dịch quanh mốc 0,2 USD . Đây là con số gần như bằng không nếu so với giá trị trước đây nhiều người kêu gọi mua bán trao tay, hô hào việc đồng thuận Pi giá bằng Bitcoin hay 314 USD .

Hiện tại, các cộng đồng khai thác, đầu tư Pi Network ở Việt Nam không còn hoạt động sôi nổi như trước. Lượng quan tâm đến sản phẩm nói trên cũng giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Google Trends, Pi Network đạt đỉnh về lượng tìm kiếm tại Việt Nam vào tháng 2/2025, khi dự án mở mạng, lên sàn, đạt đỉnh gần 3 USD . Sau đó, lượng truy xuất giảm dần đều theo từng tháng. Hiện số quan tâm đến nền tảng chỉ còn khoảng 4% so với cùng kỳ.

Lượng quan tâm đến từ khóa Pi Network tại Việt Nam sau một năm. Ảnh: Google Trends.

Tình trang tương tự cũng xảy ra với lượng tải app. AppFigure cho thấy có khoảng hơn 200.000 lượt tải ứng dụng vào tháng trước. Trong khi trước đó một năm, Pi Network thu về khoảng 10 triệu cài đặt, theo SimilarWeb. Ở Việt Nam, Pi Network cũng văng khỏi nhóm các app được tải nhiều nhất trên cả Android và iOS. Trong khi đó, nó từng duy trì ổn định vị trí trong top 30 nhiều năm liền.

Khi ra đời, Pi Network vận hành theo mô hình đa cấp. Những người đăng ký trước mời gọi thêm thành viên cài app, nhập mã giới thiệu để được tăng tốc độ khai thác Pi trên điện thoại. Bằng những lời hứa về việc khi dự án mở mạng, lên sàn, đồng tiền số có giá trị lớn, phần mềm này thu về hàng triệu lượt tải cùng một cộng động lớn tại Việt Nam.

Tuy nhiên sau khi lên sàn, giá của coin Pi được hiển thị rõ ràng. Với chỉ dưới 1 USD cho một đồng, mức thu nhập khiến người dùng không còn mặn mà với việc tải app, điểm danh.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.