App công nghệ nói gì khi TP.HCM muốn toàn bộ tài xế chạy xe điện?

Các nền tảng cho rằng cần có lộ trình ít nhất 5 năm để khuyến khích tài xế công nghệ chuyển đổi sang xe điện một cách tự nguyện, trước khi áp dụng biện pháp hành chính.

Các nền tảng kiến nghị kéo dài lộ trình chuyển đổi xe điện đối với nhóm tài xế công nghệ. Ảnh: Phương Lâm.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) vừa có văn bản gửi UBND TP tổng hợp góp ý từ chuyên gia và các thành viên trong hệ sinh thái xe điện đối với chương trình chuyển đổi giao thông xanh của TP.HCM.

Cần lộ trình và cơ sở pháp lý rõ ràng

Theo HIDS, nhìn chung các góp ý đều ủng hộ mục tiêu, tính cấp thiết của các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi xanh, kiểm soát khí thải trong lĩnh vực giao thông hiện nay của thành phố, bao gồm điện hóa xe buýt, phủ xanh vùng phát thải thấp tại đặc khu Côn Đảo, Cần Giờ; điện hóa xe xăng 2 bánh cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái từ sản xuất, kinh doanh xe điện, vận hành nền tảng công nghệ, tài chính đến hạ tầng, năng lượng đều cam kết đồng hành cùng thành phố trong hoạt động chuyển đổi xanh.

Riêng với Đề án "Chuyển đổi xe 2 bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP.HCM", các chuyên gia đồng tình rằng đối tượng mục tiêu là hoàn toàn hợp lý. Nếu chuyển đổi thành công sẽ tạo hình ảnh tốt, hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ và đề xuất đồng hành, các doanh nghiệp vận hành nền tảng và sản xuất, kinh doanh xe điện kiến nghị đề án xem xét lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong đó, các nền tảng cho rằng cần có lộ trình khuyến khích tự nguyện đủ dài, ít nhất 5 năm, trước khi áp dụng biện pháp hành chính.

Đồng thời, việc hạn chế hoặc cấm ký hợp đồng mới với tài xế xe xăng cần có cơ sở pháp lý rõ ràng, nhằm tránh tạo rào cản cạnh tranh không lành mạnh và nguy cơ hình thành thế độc quyền.

Các nền tảng công nghệ cho rằng việc hạn chế hoặc cấm ký hợp đồng mới với tài xế xe xăng cần có cơ sở pháp lý rõ ràng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Liên quan đến chính sách tài chính cho tài xế tham gia chuyển đổi xe điện, bên cạnh trợ cấp trực tiếp, miễn thuế, phí hay cho vay ưu đãi không cần thế chấp, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe điện đề xuất thêm giải pháp cho vay bằng cách kết nối với nền tảng gọi xe để trừ tiền trực tiếp từ thu nhập hàng ngày của tài xế.

Về nội dung này, phía các nền tảng cho biết sẽ cung cấp các giải pháp tài chính như cho vay không cần vốn đối ứng, chia sẻ rủi ro với tổ chức tín dụng; áp dụng chính sách chia sẻ doanh thu ưu đãi, đào tạo... để tăng thu nhập; cũng như hỗ trợ xử lý xe xăng cũ cho tài xế. Các tổ chức tài chính cam kết đồng hành, cung cấp các gói vay trả góp với lãi suất ưu đãi và đề xuất một số giải pháp cho vay linh hoạt khác.

Cần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho xe điện và hạ tầng sạc

Song song, các bên cũng chỉ ra một số thách thức khác liên quan đến hạ tầng trạm sạc, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, thậm chí "xe điện hóa nhưng điện không sạch". Do đó, nhóm năng lượng, hạ tầng đề xuất có chính sách hỗ trợ xây dựng mạng lưới sạc điện theo tiêu chuẩn an toàn, có thể kết nối với điện mặt trời để giải quyết triệt để bài toán môi trường.

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe điện mong muốn có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho xe điện và hạ tầng sạc để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, nhưng không nên quy định quá chi tiết; đồng thời có cơ chế khuyến khích tái chế pin. Còn các nền tảng kiến nghị chuẩn hóa hạ tầng sạc và có thể mở rộng khuyến khích sang xe hybrid.

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái liên quan đến pin, sạc (đổi pin), xử lý pin thải loại mong muốn được đầu tư nhà máy tại TP.HCM kèm những ưu đãi theo quy định. Phía HIDS cho rằng cần có chính sách toàn diện và yêu cầu kỹ thuật bắt buộc về việc thu hồi, tái chế và xử lý pin một cách an toàn.

Các nền tảng công nghệ cũng kiến nghị chuẩn hóa hạ tầng sạc và có thể mở rộng khuyến khích sang xe hybrid. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Sau khi tổng hợp các ý kiến, HIDS kiến nghị Sở Xây dựng TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt, đặc biệt là dự án điện hóa xe buýt và sử dụng năng lượng xanh toàn thành phố.

HIDS sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình và hoàn thiện phương án phủ xanh 100% giao thông khu vực phát thải thấp Cần Giờ và đặc khu Côn Đảo; bổ sung kết quả từ các hội thảo vào đề án chuyển đổi; khảo sát, lấy ý kiến tài xế xe xăng về khó khăn, thách thức khi chuyển đổi để có cơ sở trình đề án này.

Trong quá trình thực hiện, Viện sẽ lưu ý làm rõ cơ sở pháp lý, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện đối với từng chính sách cụ thể, hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu UBND TP.HCM trong tháng 9.