Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão số 7

  • Thứ bảy, 6/9/2025 06:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh thành bão số 7 trong 24 giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tối nay 5/9, áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên khu vực Bắc Biển Đông, có thể mạnh lên cấp 9 trong 24 giờ tới. Lúc 19h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Ap thap Bao so 7 anh 1

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trên Biển Đông trong năm 2025. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 19h ngày 7/9, bão số 7 trên khu vực phía Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong tháng 9, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 1,2 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khả năng vẫn xuất hiện trên phạm vi cả nước trong tháng 9.

Cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tối 30/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Vào 22h, vị trí trung tâm khoảng 18,1°N; 104,3°E, trên Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6.

06:18 31/8/2025

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp, hai miền Bắc, Trung mưa lớn

Sau khi đổ bộ đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, chiều tối và đêm nay, miền Bắc và miền Trung tiếp tục mưa lớn.

17:57 30/8/2025

Bão số 6 dự báo suy yếu vào đêm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 22h ngày 30/8, bão số 6 đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

12:56 30/8/2025

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://vtcnews.vn/ap-thap-nhiet-doi-hinh-thanh-tren-bien-dong-kha-nang-manh-thanh-bao-so-7-ar963892.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Áp thấp Bão số 7 Bão Áp thấp nhiệt đới Áp thấp nhiệt đới Bão Biển Đông Bão số 7 Áp thấp Biển Đông

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Áp thấp nhiệt đới

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

      Đọc tiếp

      Truy tim dan soi hoang o Dien Bien: Chua the khang dinh la soi? hinh anh

      Truy tìm đàn sói hoang ở Điện Biên: Chưa thể khẳng định là sói?

      2 giờ trước 08:08 6/9/2025 Xã hội Xã hội

      0

      Những người cao niên từng giáp mặt chó sói cho biết loài này đã xuất hiện ở đây từ lâu. Tuy nhiên, ở những bản gần trung tâm, phải sau một thời gian dài chúng mới quay trở lại. Chính quyền địa phương cũng khẳng định trên địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp hay phá hoại.

      Mien Bac oi nong den bao gio? hinh anh

      Miền Bắc oi nóng đến bao giờ?

      3 giờ trước 07:06 6/9/2025 Xã hội Xã hội

      0

      Dự báo trong hai ngày 6-7/9, miền Bắc tiếp tục tình trạng oi nóng, ít mưa. Từ ngày 8/9, trời dịu dần, từ 9/9, miền Bắc có khả năng đón mưa dông. Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rất to.

      Bạn có thể quan tâm

      XEM NHIỀU

      Xem thêm

      Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

      Từ chối Đồng ý