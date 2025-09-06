Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão số 7

Vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh thành bão số 7 trong 24 giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tối nay 5/9, áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên khu vực Bắc Biển Đông, có thể mạnh lên cấp 9 trong 24 giờ tới. Lúc 19h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trên Biển Đông trong năm 2025. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 19h ngày 7/9, bão số 7 trên khu vực phía Bắc Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong tháng 9, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 1,2 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khả năng vẫn xuất hiện trên phạm vi cả nước trong tháng 9.

Cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.