Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào

Tối 30/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Hồi 22 giờ, vị trí trung tâm khoảng 18,1°N; 104,3°E, trên Trung Lào.
Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (<39km/giờ).
Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h, tiếp tục suy yếu thêm.
