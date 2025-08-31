Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào

  • Chủ nhật, 31/8/2025 06:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tối 30/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Vào 22h, vị trí trung tâm khoảng 18,1°N; 104,3°E, trên Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6.

Tối 30/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Hồi 22 giờ, vị trí trung tâm khoảng 18,1°N; 104,3°E, trên Trung Lào.

Bao so 6 anh 1

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (<39km/giờ).

Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h, tiếp tục suy yếu thêm.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp, hai miền Bắc, Trung mưa lớn

Sau khi đổ bộ đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, chiều tối và đêm nay, miền Bắc và miền Trung tiếp tục mưa lớn.

14 giờ trước

Bão số 6 dự báo suy yếu vào đêm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 22h ngày 30/8, bão số 6 đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

19 giờ trước

Bão số 6 Nongfa hình thành trên Biển Đông

Bão số 6 có tên quốc tế Nongfa hình thành trên Biển Đông trong sáng nay 30/8, dự báo đi vào đất liền Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị trong 12 giờ tới.

23 giờ trước

https://vov.vn/xa-hoi/bao-so-6-suy-yeu-thanh-vung-ap-thap-tren-khu-vuc-trung-lao-post1226606.vov

PV/VOV

Bão số 6 Bão Áp thấp nhiệt đới Áp thấp bão mưa lớn Trung Lào

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Áp thấp nhiệt đới

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

      Đọc tiếp

      Bạn có thể quan tâm

      XEM NHIỀU

      Xem thêm

      Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

      Từ chối Đồng ý