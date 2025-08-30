Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão số 6 dự báo suy yếu vào đêm nay

  • Thứ bảy, 30/8/2025 12:56 (GMT+7)
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 22h ngày 30/8, bão số 6 đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bao so 6 bao Nongfa anh 1

Vị trí và đường đi của bão số 6. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng bão số 6, tại Bạch Long Vĩ gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô gió cấp 6-7, giật cấp 8; Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nơi mưa rất to trên 170 mm.

Hồi 10h ngày 30/8, tâm bão ở 17,9 độ vĩ Bắc-107,5 độ kinh Đông (biển Hà Tĩnh - Quảng Trị), cách Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông. Gió mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10-11, di chuyển Tây Tây Bắc 20-25 km/h.

Bão số 6 có gió mạnh cấp 8, giật 10-11, có thể gây gãy đổ cây cối, tốc mái, nguy hiểm với tàu thuyền, lồng bè. Biển động rất mạnh.

Dự báo đến 22h ngày 30/8, bão đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí 18,1 độ vĩ Bắc-105,3 độ kinh Đông (biên giới Việt Nam - Lào). Gió cấp 6, giật 8.

Vào 10h ngày 31/8, bão tiếp tục đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào Trung Lào, suy yếu thành vùng áp thấp (< cấp 6). Vùng nguy hiểm từ 16,5 độ-20 độ vĩ Bắc, phía Tây 110 độ kinh Đông.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Quảng Trị

      Quảng Trị
      • Diện tích: 4.739,8 km²
      • Dân số: 612.500
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 233
      • Biển số xe: 74

    • Hà Tĩnh

      Hà Tĩnh
      • Diện tích: 5.997,3 km²
      • Dân số: 1.242.700 người
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 239
      • Biển số xe: 38

