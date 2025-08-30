Bão số 6 sắp hình thành trên Biển Đông

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin khẩn cấp về áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới.

Biển Đông sắp đón bão số 6. Nguồn: NCHMF.

Lúc 4h ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h.

Dự báo đến 16h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị đến TP Huế, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h và khả năng mạnh lên thành bão số 6.

Khoảng 4h ngày 31/8 Tây, bão số 6 trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão số 6, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6- 7, sóng cao 2-4,5 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 m, vùng gần tâm bão cao 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế nước dâng cao do bão từ 0,2 tới 0,4 m.

Từ trưa 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong đó, đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

"Từ lúc này, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy có thể xuất hiện, thời điểm trước khi áp thấp nhiệt đới/bão ảnh hưởng trực tiếp", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (30/8), Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to, trong đó, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 29/8 đến 3h ngày 30/8 có nơi trên 130 mm như: trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 134,6 mm; trạm Hương Quang (Hà Tĩnh) 160,2 mm...

Từ sáng 30/8 đến ngày 31/8, Thanh Hóa đến TP Huế mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 150-300 mm, có nơi trên 500 mm.

Ngày 30/8, TP Đà Nẵng mưa to, lượng mưa 40-90 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ 30 đến 31/8, trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 100-200 mm, có nơi mưa rất to trên 400 mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 150 mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 30/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40 mm, cục bộ mưa to trên 100 mm. Phía Đông của khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, lượng mưa 10-30 mm, cục bộ trên 80 mm.

Từ đêm 31/8, mưa lớn ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế xu hướng giảm dần.

Trong đó, hôm nay, Hà Nội có lúc mưa rào và dông, chiều và đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 30-32°C.

Những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 31/8 đến ngày 8/9, cơ quan khí tượng cho biết, Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trong các ngày 1-2/9 và khoảng 6-7/9, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Trong đó, ngày 31/8, từ 7 tới 13h, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa khá cao 70-80%, nhiệt độ 25-28°C. 13-19h, Hà Nội mưa rào và dông gián đoạn, xác suất mưa 65-75%, nhiệt độ 26-29°C. 19h ngày 31/8 đến 7h ngày 1/9, khu vực này mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 24-25°C.

Ngày 1/9, Thủ đô mưa rào và dông trong khung giờ từ 7 tới 13h, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 26-30°C. Buổi chiều từ 13 tới 19h, khu vực này mưa gián đoạn, xác suất mưa thấp hơn, dao động 50-55%, nhiệt độ 28-31°C. 19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9, Hà Nội có mưa, mưa rào, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 24-26°C.

Ngày 2/9, khoảng 7-13h, thời tiết Hà Nội có mưa và mưa nhỏ lúc sáng sớm, sau không mưa, xác suất mưa 60-70%, nhiệt độ 26-32°C. Từ 13 tới 19h, khu vực này không mưa, chiều tối mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 28-33°C. 19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9, Thủ đô có mưa, mưa rào gián đoạn, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 25-27°C.

Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn vào chiều tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to lúc chiều và tối.