Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão số 6 Nongfa hình thành trên Biển Đông

  • Thứ bảy, 30/8/2025 09:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bão số 6 có tên quốc tế Nongfa hình thành trên Biển Đông trong sáng nay 30/8, dự báo đi vào đất liền Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị trong 12 giờ tới.

Sáng nay 30/8, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025, tên quốc tế là Nongfa.

Bao so 6 Nongfa anh 1

Bão số 6 đã hình thành trên Biển Đông. Nguồn: NCHMF.

Lúc 7h, vị trí tâm bão số 6 ở khu vực biển Hà Tĩnh-TP Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 6 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h, đi vào đất liền Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 7h ngày 31/8, bão số 6 Nongfa di chuyển trên khu vực Trung Lào theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.

Tác động của bão số 6, từ trưa 30/8, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, trong đó, đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4,5 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 m, vùng gần tâm bão cao 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế nước dâng cao 0,2-0,4 m.

"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trên đất liền nước ta, từ 30/8 đến hết 31/8, Thanh Hóa đến TP Huế mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ trên 500 mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 70-150 mm, có nơi trên 300 mm.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Bão số 6 sắp hình thành trên Biển Đông

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin khẩn cấp về áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới.

3 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi gần bờ, đổ bộ đêm 30/8

Dự báo khi đến gần bờ biển Nghệ An - Huế, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, đổ bộ khoảng đêm 30, rạng sáng 31/8.

19 giờ trước

Biển Đông có thể đón bão số 6, miền Bắc và miền Trung mưa lớn từ 29/8

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6, từ chiều tối và đêm 29/8, miền Bắc, miền Trung tái diễn mưa lớn, trọng tâm mưa ở Thanh Hóa đến Huế.

40:2403 hôm qua

https://vtcnews.vn/bao-so-6-nongfa-hinh-thanh-tren-bien-dong-hom-nay-do-bo-ha-tinh-quang-tri-ar962707.html

Huệ Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bão số 6 Nongfa Quảng Trị Hà Tĩnh Bão Bão số 6 Bão Nongfa Bão biển Đông Áp thấp nhiệt đới

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Quảng Trị

      Quảng Trị
      • Diện tích: 4.739,8 km²
      • Dân số: 612.500
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 233
      • Biển số xe: 74

    • Hà Tĩnh

      Hà Tĩnh
      • Diện tích: 5.997,3 km²
      • Dân số: 1.242.700 người
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 239
      • Biển số xe: 38

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý