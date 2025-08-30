Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp, hai miền Bắc, Trung mưa lớn

  • Thứ bảy, 30/8/2025 17:57 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sau khi đổ bộ đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, chiều tối và đêm nay, miền Bắc và miền Trung tiếp tục mưa lớn.

Tin bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều nay 30/8, sau khi đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 Nongfa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Tĩnh - phía Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h.

bao so 6 suy yeu anh 1

Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của bão số 6 Nongfa, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5m; đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió giật cấp 7...

Ở các tỉnh từ Nghệ An-TP Đà Nẵng đã có mưa to, cục bộ mưa rất to trên 300 mm.

Từ chiều tối 30/8 đến hết ngày 31/8, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 300 mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 40-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 30/8, ngày 31/8

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, trung du và đồng bằng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to, riêng Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Chiều tối nay, ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sau gió giảm dần. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi) mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to, mưa dồn về chiều và đêm. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

https://vtcnews.vn/bao-so-6-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-hai-mien-bac-trung-mua-lon-ar962798.html

VTCNews

bão số 6 suy yếu Quảng Trị Hà Tĩnh Bão Áp thấp nhiệt đới Nongfa Khu Cô Tô Độ Celsius

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Áp thấp nhiệt đới

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

      • Quảng Trị

        Quảng Trị
        • Diện tích: 4.739,8 km²
        • Dân số: 612.500
        • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
        • Vùng: Bắc Trung Bộ
        • Mã điện thoại: 233
        • Biển số xe: 74

      • Hà Tĩnh

        Hà Tĩnh
        • Diện tích: 5.997,3 km²
        • Dân số: 1.242.700 người
        • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
        • Vùng: Bắc Trung Bộ
        • Mã điện thoại: 239
        • Biển số xe: 38

      Đọc tiếp

      Bạn có thể quan tâm

      XEM NHIỀU

      Xem thêm

      Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

      Từ chối Đồng ý