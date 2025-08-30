Bão số 6 suy yếu thành áp thấp, hai miền Bắc, Trung mưa lớn

Sau khi đổ bộ đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, chiều tối và đêm nay, miền Bắc và miền Trung tiếp tục mưa lớn.

Tin bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều nay 30/8, sau khi đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 Nongfa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Tĩnh - phía Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h.

Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của bão số 6 Nongfa, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5m; đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió giật cấp 7...

Ở các tỉnh từ Nghệ An-TP Đà Nẵng đã có mưa to, cục bộ mưa rất to trên 300 mm.

Từ chiều tối 30/8 đến hết ngày 31/8, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 300 mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 40-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 30/8, ngày 31/8

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, trung du và đồng bằng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to, riêng Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Chiều tối nay, ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sau gió giảm dần. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi) mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to, mưa dồn về chiều và đêm. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.