Thời tiết TP.HCM, Côn Đảo, Phú Quốc... dịp 2/9

Dịp nghỉ lễ 2/9, Nam bộ nhiều nơi mưa dông diện rộng, tập trung từ ngày 30/8 đến 1/9. Riêng ngày 2/9, thời tiết có mây thay đổi, ban ngày nắng nhưng chiều tối có khả năng mưa dông.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ vừa có thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2/9 trên khu vực TP.HCM và một số điểm du lịch.

Phố phường TP.HCM rực rỡ cờ hoa đón Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hữu Huy.

Theo đó, cơ quan này dự báo thời tiết khu vực TP.HCM từ nay đến ngày 1/9 có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa dông diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy; thời gian mưa tập trung vào trưa, chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C.

Ngày 2/9, thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy; thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-34 độ C.

Dự báo chi tiết thời tiết TP.HCM từ ngày 30/8 tới 1/9 như sau

Trung tâm thành phố (phường Sài Gòn, phường Bàn Cờ, phường Khánh Hội, phường Bình Thạnh, phường Diên Hồng, phường Phú Nhuận, phường Chợ Lớn, phường Bình Tây, phường Chánh Hưng, phường Bình Đông, phường Hòa Bình, phường Gò Vấp, phường Tân Bình, phường Tân Phú): Ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa rào và dông. Xác suất mưa 75%, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ C.

Phía Đông (phường An Khánh, phường Bình Trưng, phường Cát Lái, phường Hiệp Bình, phường Tam Bình, phường Thủ Đức, phường Long Bình, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Trường, phường Long Phước): Ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa rào và dông. Xác suất mưa 75%, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ C.

Phía Tây (phường Bình Hưng Hòa, phường An Lạc, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi): Ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa rào và dông. Xác suất mưa 75%, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ C.

Phía Bắc và Đông Bắc (phường Thới An, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm, xã Thái Mỹ, xã Củ Chi, xã Nhuận Đức, xã An Nhơn Tây, xã Phú Hòa Đông, xã Tân An Hội, phường Bình Dương, phường Chánh Hiệp, phường Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, phường Đông Hòa, phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Khánh, phường Tân Hiệp, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Chánh Phú Hòa): Ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa rào và dông. Xác suất mưa 75%, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Phía Đông Nam (phường Tân Thuận, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Bình Hưng, xã Hưng Long, xã Thạnh An, xã Cần Giờ, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, Rừng Sác, phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, xã Long Sơn): Ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa rào và dông. Xác suất mưa 75%, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ C.

Ngày 2/9 tại TP.HCM trời nắng vào ban ngày, nhưng chiều và tối có mưa rào rải rác, một số nơi xuất hiện dông.

Ở khu vực trung tâm thành phố và phía Đông, nhiệt độ dao động từ 25-27 độ C về đêm và 32-33 độ C ban ngày. Gió Tây Nam cấp 2-5 m/s, xác suất mưa khoảng 55%.

Khu vực phía Tây và phía Bắc - Đông Bắc có thời tiết tương tự, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Nhiệt độ dao động 25-26 độ C ban đêm và 32-33 độ C.

Riêng phía Đông Nam TP.HCM, nhiệt độ thấp hơn một chút, từ 24-26 độ C ban đêm đến 31-32 độ C ban ngày. Chiều và tối khả năng có mưa rào và dông.

Tại Nha Trang: Từ ngày 30/8 đến 1/9, trời nắng nhưng chiều tối có mưa rào và dông, xác suất mưa khoảng 80%, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ C, cao nhất 30-31 độ C, gió Tây Nam cấp 3-4. Đến ngày 2/9, mưa giảm (55%), nền nhiệt dao động 25-33 độ C, thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch biển, song du khách vẫn cần lưu ý các cơn mưa bất chợt.

Tại Đà Lạt: Trong các ngày 30/8 đến 1/9, mưa rào và dông có khả năng xảy ra với tần suất cao (80%), nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ C, cao nhất 22-23 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3. Đến ngày 2/9, thời tiết có nắng nhưng vẫn còn mưa rào, xác suất giảm xuống còn 60%, nhiệt độ 16-25 độ C. Thời tiết mát lạnh, thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng nhưng cần chuẩn bị áo mưa và giữ ấm về đêm.

Tại Phan Thiết: Từ ngày 30/8 đến 1/9, có mưa rào và dông với xác suất mưa 80%, nền nhiệt dao động 24-32 độ C, gió Tây Nam cấp 3-4. Đến ngày 2-9, mưa có xu hướng giảm, xác suất khoảng 55%, nhiệt độ tăng nhẹ 25-33 độ C. Thời tiết nhìn chung thuận lợi hơn cho du lịch biển, tuy nhiên du khách cần theo dõi thời tiết trước khi đi xa hoặc tổ chức hoạt động ngoài trời.

Tại TP. Cần Thơ: Thời tiết từ 30/8 đến 1/9 có nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động 24-31 độ C, gió Tây Nam cấp 2-3. Đến ngày 2/9, mưa giảm, xác suất còn khoảng 55%, nền nhiệt tăng nhẹ lên 25-33 độ C.

Tại Hà Tiên: Dự báo từ 30/8 đến 1/9 có mưa rào và dông, xác suất 75%, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ C, cao nhất 29-30 độ C. Ngày 2/9, trời nắng xen kẽ, mưa giảm (55%), nhiệt độ 25-32 độ C.

Ở Côn Đảo: Trong các ngày 30/8 đến 1/9, có nắng nhưng vẫn kèm mưa rào, dông, gió Tây Nam cấp 4-5, nhiệt độ dao động 24-30 độ C. Sang ngày 2/9, mưa có xu hướng giảm, xác suất khoảng 55%, nền nhiệt 25-32 độ C.

Tại Phú Quốc: Thời tiết 30/8 đến 1/9 có mưa rào và dông nhiều nơi, xác suất 75%, nhiệt độ từ 24-30 độ C, gió Tây Nam cấp 3-4. Đến ngày 2/9, dự báo trời vẫn có mưa nhưng lượng mưa giảm, nhiệt độ tăng nhẹ lên 25-32 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo, trong các ngày 30/8 đến 1/9, TP.HCM, các tỉnh miền Đông (như Đồng Nai, Tây Ninh) và miền Tây (Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang) sẽ có mưa dông trên diện rộng.

Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào trưa, chiều và tối, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, kèm dông sét và gió giật.

Trước tình hình này, cơ quan khí tượng khuyến cáo ban tổ chức các chương trình lễ hội, sự kiện cần chuẩn bị phương án ứng phó với mưa gió, bao gồm dựng rạp, che chắn thiết bị âm thanh, ánh sáng... để đảm bảo chương trình diễn ra an toàn.

Người dân tham gia hoạt động lễ nên mang theo ô, áo mưa và các vật dụng cần thiết để phòng khi thời tiết chuyển xấu.