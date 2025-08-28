Cận cảnh giàn xe pháo, UAV lần đầu xuất hiện tại triển lãm dịp 2/9

Xe tăng T-90S được các đối tác chuyển giao cho Việt Nam từ cách đây nhiều năm. Loại xe tăng này từng xuất hiện nhiều lần tại các triển lãm vũ khí, công nghiệp quốc phòng và trong những đợt diễn tập của Quân đội. T-90S được trang bị 4 lớp bảo vệ chủ động và bị động, thực tế chiến trường chứng minh, dù bị tấn công bởi tên lửa chống tăng, T-90 vẫn có thể đứng vững và bảo vệ kíp chiến đấu bên trong an toà