Cận cảnh giàn xe pháo, UAV lần đầu xuất hiện tại triển lãm dịp 2/9

Ngày 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của nước ta trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.
Tại không gian ngoài trời, triển lãm giới thiệu ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam. Trong đó, khu trưng bày thành tựu của Bộ Quốc phòng mang tới nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, thu hút đông đảo khách tham quan.
Xe pháo tự hành 152 mm xuất hiện nổi bật. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất.
Pháo tự hành 152 mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được thiết kế để bắn gián tiếp với hoả lực mạnh, cơ động nhanh và có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp.
Tổ hợp pháo tự hành PTH130-K255B do Việt Nam chế tạo bằng cách đưa pháo M46 130 mm lên khung gầm xe tải việt dã KrAZ-255B.
Pháo M46 sở hữu nòng dài gấp 58 lần đường kính (L58); trọng lượng 7,7 tấn; chiều dài 11,73 m; góc nâng hạ từ -2,5 độ đến 45 độ; góc xoay ngang 50 độ; bắn những viên đạn nặng 33,4 kg với sơ tốc 930 m/s đi xa 27,5 km (lên tới 38 km khi sử dụng đạn tăng tầm); tốc độ bắn 5 - 8 phát/phút. Phương tiện được lựa chọn để tích hợp pháo M46 là khung gầm xe tải hạng nặng KrAZ 255B, nhờ động cơ diesel tăng áp YaMZ-238 công suất 240 mã lực cùng hộp số sàn 5 cấp mà hệ thống pháo tự hành có trọng lượng gần 20 tấn này di chuyển được với vận tốc 70 km/h.
UAV đa năng, tầm xa là dòng UAV do Việt Nam chế tạo và sản xuất. Đây là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải.
Với đặc điểm vận hành liên tục trong thời gian dài và cự ly hoạt động lớn, dòng UAV này nổi bật ở khả năng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều loại khu vực địa hình từ đất liền, biên giới đến các vùng biển, hải đảo và dưới các điều kiện khí tượng phức tạp.
Bệ phóng 5P73-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, cải tiến, có chức năng cố định tên lửa trên cần bệ, hướng tên lửa đến phía mục tiêu; cấp nguồn, cấp tín hiệu chuẩn bị tên lửa trên bệ phóng và chấp hành tự động lệnh phóng tên lửa theo tín hiệu điều khiển từ xe UNK-VT; triển khai và thu hồi bệ phóng bằng hệ thống chân kích thủy lực tự động hoá.
Tên lửa Scud-B có tầm bắn xa nhất đến 300 km, có chiều dài 11,25 m, trọng lượng bắn khoảng 4.500 kg, đầu đạn khoảng 950 kg.
Tên lửa R-27ETI là loại tên lửa "Không đối Không" với đầu tự dẫn hồng ngoại dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm xa trong bất cứ điều kiện thời tiết nào ở bán cầu sau và bán cầu trước, trong điều kiện mục tiêu bay cao hoặc thấp hơn, có nhiễu của đổi phương.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn sử dụng đạn tên lửa hành trình diệt hạm mang tên Sông Hồng VSM-01A (VSM là viết tắt của Vietnamese Cruise Missile - Tên lửa hành trình Việt Nam) có tốc độ bay cận âm và có tầm bắn xa lên tới 80 km. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, có khả năng chống nhiễu cao, giúp tăng độ chính xác khi hướng đến mục tiêu.
Xe chiến đấu bộ binh bánh xích XCB-01 do chính ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo. Hỏa lực của xe gồm pháo 73 mm với 40 viên đạn, súng máy đồng trục 7,62 mm với 2.000 viên và súng máy 12,7 mm bố trí trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn.
Về kích thước, XCB-01 dài gần 7 m, rộng hơn 3,2m và cao khoảng 2,1 m (chưa tính chiều cao phần pháo chính). Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp.
Xe tăng T-90S được các đối tác chuyển giao cho Việt Nam từ cách đây nhiều năm. Loại xe tăng này từng xuất hiện nhiều lần tại các triển lãm vũ khí, công nghiệp quốc phòng và trong những đợt diễn tập của Quân đội. T-90S được trang bị 4 lớp bảo vệ chủ động và bị động, thực tế chiến trường chứng minh, dù bị tấn công bởi tên lửa chống tăng, T-90 vẫn có thể đứng vững và bảo vệ kíp chiến đấu bên trong an toà
Pháo 122 mm-D30 có tầm bắn tối đa 15,4 km hoặc 21,9 km khi sử dụng đạn pháo hỗ trợ tên lửa .
Xe vận chuyển nạp tên lửa P28, P28M (TZM) là phương tiện nằm trong tổ hợp tên lửa bờ REDUT-M, dùng để vận chuyển tên lửa P28, P28M và nạp chúng vào ống phóng bệ phóng tự hành SPU-35BE.
Triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường 80 năm gian khổ nhưng vinh quang, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc. Triển lãm mở cửa từ 9h đến 22h, từ ngày 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13h.