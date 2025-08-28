Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc khó quên trong đêm sơ duyệt diễu binh A80

  • Thứ năm, 28/8/2025 10:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho đại lễ 2/9 diễn ra tại trung tâm thủ đô với sự tham gia của lực lượng hơn 40.000 người cùng dàn xe, pháo hoành tráng.

so duyet dieu binh 2/9 anh 1

20h ngày 27/8, đội hình diễu binh, diễu hành với hơn cùng hàng vạn người lấp kín Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) được tổ chức với quy mô tương đương ngày lễ chính thức, có sự xuất hiện của hàng trăm xe quân đội, công an và dàn khí tài ấn tượng. Ảnh: Thuận Thắng.
so duyet dieu binh 2/9 anh 2

Giàn khí tài lần lượt tiến vào trong sự reo hò phấn khích của người dân. Trong buổi sơ duyệt lần này, khí tài của lực lượng vũ trang có sự góp mặt của 6 khối xe pháo quân sự và 8 khối xe đặc chủng công an. Ảnh: Thuận Thắng.
so duyet dieu binh 2/9 anh 3

Ngọn đuốc khổng lồ cao hàng chục mét được thắp lửa trong màn khai mạc buổi sơ duyệt. Ảnh: Thuận Thắng.
so duyet dieu binh 2/9 anh 4

Khoảnh khắc các chiến sĩ của khối diễu binh thuộc quân đội, công an tiến vào quảng trường trên nền cờ đỏ sao vào, tạo ra khung cảnh hùng tráng, mãn nhãn. Ảnh: Thuận Thắng.
so duyet dieu binh 2/9 anh 5so duyet dieu binh 2/9 anh 6so duyet dieu binh 2/9 anh 7so duyet dieu binh 2/9 anh 8

Các khối xe, pháo quân sự hùng dũng tiến qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thuận Thắng.

so duyet dieu binh 2/9 anh 9

Nữ chiến sĩ thuộc khối Nữ du kích miền Nam quan sát, nhắc nhở để đồng đội giữ vững đội hình, cự ly khi diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Thuận Thắng.
so duyet dieu binh 2/9 anh 10

Tại các trục đường trung tâm, tiếng bánh xe, xích sắt rền vang khi đội hình tăng thiết giáp và các khí tài hạng nặng tiến vào. Những "cỗ thép khổng lồ" nối đuôi nhau vào vị trí, chuẩn bị cho buổi lễ sơ duyệt. Ảnh: Duy Hiệu.

so duyet dieu binh 2/9 anh 11

Các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa giao lưu với người dân trên đường Thanh Niên trước buổi lễ Sơ duyệt cấp nhà nước. Ảnh: Duy Hiệu.
so duyet dieu binh 2/9 anh 12so duyet dieu binh 2/9 anh 13so duyet dieu binh 2/9 anh 14so duyet dieu binh 2/9 anh 15

Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước trên từng con phố quen thuộc của thủ đô trong sự chào đón của hàng vạn người dân. Ảnh: Đinh Hà.

so duyet dieu binh 2/9 anh 16

Hai bên đường, người dân không ngừng dùng điện thoại quay clip, livestream để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi sơ duyệt. Trước đó nhiều giờ, từ sáng sớm, bất chấp trời mưa nặng hạt, nhiều người dân đã đổ về các tuyến phố để tìm chỗ ngồi ưng ý, chờ đến thời gian diễn ra hoạt động sơ duyệt. Ảnh: Trang Nguyễn.
so duyet dieu binh 2/9 anh 17

Khi Quốc ca vang lên, một cựu chiến binh trên đường Tràng Tiền bật khóc. Ông cũng là một trong những người có mặt từ rất sớm để chờ đợi chứng kiến những chiến sĩ diễu binh, diễu hành trước nhân dân. Ảnh: Văn Nguyện.
so duyet dieu binh 2/9 anh 18

Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, hòa vào vòng tay của nhân dân như tái hiện trọn vẹn tinh thần quân và dân. Đó không chỉ là cuộc hành tiến kỷ luật, mà còn là khoảnh khắc kết nối sâu sắc giữa lực lượng vũ trang và người dân. Ảnh: Đinh Hà.
so duyet dieu binh 2/9 anh 19

Hình ảnh các khối diễu binh trong trang phục chỉnh tề, đồng đều, bước chân đều tăm tắp luôn là “điểm cộng” trong mắt người dân và các khả giả theo dõi chuỗi sự kiện. Sự đồng đều này cũng thể hiện tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và ý chí kiên cường của các chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội Việt Nam. Ảnh: Trang Nguyễn.
so duyet dieu binh 2/9 anh 20

Người dân thủ đô được dịp đón hoàng hôn Hồ Tây cùng dàn pháp tự hành SU-122 tập kết trên đường Thanh Niên, chiều tối 27/8. Ảnh: Duy Hiệu.
so duyet dieu binh 2/9 anh 21

Sau buổi sơ duyệt diễu binh 27/8, sáng 30/8 tới, buổi tổng duyệt diễu binh sẽ được tổ chức từ 7h với quy mô tương đương buổi lễ chính thức, cũng là lần hợp luyện cuối cùng trước khi đại lễ chính thức diễn ra vào ngày 2/9. Ảnh: Duy Hiệu.
Duy Hiệu - Minh Thúy

Ảnh: Thuận Thắng, Duy Hiệu, Đinh Hà, Trang Nguyễn, Văn Nguyện

sơ duyệt diễu binh 2/9 Hà Nội lễ diễu binh 2/9 sơ duyệt

