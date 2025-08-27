Khung cảnh choáng ngợp bên trong Quảng trường Ba Đình

Trước giờ Sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối 27/8, “biển người” rực rỡ với sắc đỏ sao vàng bên trong Quảng trường Ba Đình. Trên khán đài, hàng nghìn người dân và các khối quần chúng đã ổn định vị trí, tạo nên những dải màu nối tiếp nhau: áo trắng, áo xanh thanh niên, áo đỏ cờ Tổ quốc... hòa quyện thành một bức tranh sống động.