Khung cảnh choáng ngợp bên trong Quảng trường Ba Đình

  • Thứ tư, 27/8/2025 19:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong không khí hào hùng của đêm Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, “biển người” rực rỡ đầy sắc màu, trật tự nhưng đầy khí thế tập trung trong Quảng trường Ba Đình.

dieu binh ngay 2/9 anh 1

Trước giờ Sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối 27/8, “biển người” rực rỡ với sắc đỏ sao vàng bên trong Quảng trường Ba Đình. Trên khán đài, hàng nghìn người dân và các khối quần chúng đã ổn định vị trí, tạo nên những dải màu nối tiếp nhau: áo trắng, áo xanh thanh niên, áo đỏ cờ Tổ quốc... hòa quyện thành một bức tranh sống động.
dieu binh ngay 2/9 anh 2

Bên dưới, các khối quân đội, công an, lực lượng nghi lễ trong quân phục chỉnh tề nghiêm trang, hàng ngũ thẳng tắp, sẵn sàng bước vào đội hình diễu binh.
dieu binh ngay 2/9 anh 3dieu binh ngay 2/9 anh 4dieu binh ngay 2/9 anh 5dieu binh ngay 2/9 anh 6

Ánh sáng đèn cao áp hắt xuống, hòa cùng tiếng trống và nhạc tập dượt vang rền, càng làm bầu không khí thêm trang nghiêm, hừng hực khí thế. Trên các khán đài, những dãy ghế gần như kín chỗ, tạo nên khung cảnh rực rỡ và đầy sức sống ngay giữa lòng Quảng trường Ba Đình.

dieu binh ngay 2/9 anh 7

Ánh mắt sáng ngời, vừa kiêu hãnh, vừa trầm tĩnh của nam sĩ quan trong khối Nam sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong hàng ngũ chỉnh tề, nam sĩ quan đội mũ nồi xanh nổi bật, đôi mắt nhìn thẳng toát lên sự tự tin và bản lĩnh của những người lính gìn giữ hòa bình.
dieu binh ngay 2/9 anh 8

Trước giờ sơ duyệt, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi bật giữa Quảng trường Ba Đình. Phía trước, băng rôn đỏ in dòng chữ “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt”. Giữa không gian rợp sắc cờ, Lăng Bác vẫn là biểu tượng bất biến, nhắc nhở về cội nguồn của độc lập, tự do mà toàn dân đang kỷ niệm.
dieu binh ngay 2/9 anh 9

Trong ánh đèn rực sáng, các khối diễu binh đã vào vị trí, hàng ngũ thẳng tắp.
dieu binh ngay 2/9 anh 10

Khối diễu binh của lực lượng Quân đội Liên bang Nga di chuyển vào bên trong Quảng trường.

dieu binh ngay 2/9 anh 11dieu binh ngay 2/9 anh 12dieu binh ngay 2/9 anh 13dieu binh ngay 2/9 anh 14

Các khối tiêu binh trước lễ đài, hàng dài sĩ quan, chiến sĩ trong quân phục trắng, xanh, đen nổi bật dưới ánh sáng rực rỡ.
dieu binh ngay 2/9 anh 15

Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng, từ hệ thống âm thanh đến lực lượng thuyết minh sẵn sàng với giọng đọc trang nghiêm, dõng dạc. Tất cả nhằm bảo đảm từng khối diễu binh khi đi qua lễ đài đều được giới thiệu rõ ràng, tạo nên sự đồng bộ và khí thế cho chương trình.

Thuận Thắng - Bích Huệ

diễu binh ngày 2/9 Hà Nội Thuận Thắng Quảng trường Ba Đình Kỵ binh Pháo phản lực

