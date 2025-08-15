Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Áo đấu Son Heung-min 'cháy hàng' toàn cầu

  Thứ sáu, 15/8/2025 09:57 (GMT+7)
Son Heung-min nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu khi áo đấu của anh trở thành sản phẩm bán chạy nhất thế giới.

Áo đấu của Son được cho là bán "đắt như tôm tươi".

Chưa đầy 2 tuần sau khi ký hợp đồng với LAFC, Son Heung-min lập thành tích chưa từng có. Áo đấu của anh trở thành sản phẩm bán chạy nhất thế giới ở mọi môn thể thao, vượt qua cả những biểu tượng như Lionel Messi, LeBron James hay Stephen Curry.

Theo chia sẻ của John Thorrington - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành LAFC, con số này được tính theo dữ liệu bán hàng thời gian thực, kể từ lúc Son chính thức gia nhập CLB.

"Đây là tuần thứ hai liên tiếp chúng tôi không chỉ nói về chiếc áo bóng đá bán chạy nhất MLS, mà là áo đấu của bất kỳ VĐV nào trên thế giới. Từ ngày Son ký hợp đồng đến nay, không ai bán nhiều áo hơn cậu ấy", ông Thorrington khẳng định.

Sức hút của Son tại Mỹ là rất lớn khi CLB bóng chày Los Angeles Dodgers thông báo anh sẽ thực hiện cú ném bóng khai mạc trong trận gặp San Diego Padres ngày 27/8. LAFC cũng kêu gọi người hâm mộ đến sân Dodger Stadium để chứng kiến Son xuất hiện tại một sân đấu biểu tượng của thể thao Los Angeles.

Sự kiện là minh chứng cho cách các CLB MLS tận dụng sức ảnh hưởng của những môn thể thao hàng đầu tại Mỹ để quảng bá cho các bản hợp đồng bom tấn. Son được kỳ vọng sẽ góp mặt trong trận LAFC gặp New England Revolution ở MLS vào ngày 17/8.

