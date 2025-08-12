Newcastle tìm ra 'Son Heung-min mới'?

Tiền đạo trẻ Park Seung-soo sẽ được HLV Eddie Howe điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Newcastle United cho trận mở màn Premier League gặp Aston Villa vào ngày 16/8.

Liệu Park Seung-soo có thể trở thành “ngôi sao tiếp theo” sau Son Heung-min?

Theo Chosun, Park Seung-soo ban đầu dự kiến chơi cho đội U21 Newcastle mùa này. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc trong các trận giao hữu tiền mùa giải của anh đã thuyết phục HLV Eddie Howe giữ cầu thủ lại đội một.

Việc Park Seung-soo được cấp tủ đồ riêng trong phòng thay đồ đội một Newcastle là dấu hiệu rõ ràng cho thấy HLV Howe xem anh như một phần của đội hình chính. Trong khi các cầu thủ U21 khác trở về đội trẻ sau giai đoạn tập huấn, Park là người duy nhất được giữ lại.

Trong trận giao hữu với Espanyol tại St. James’ Park vào ngày 9/8, Park ra sân từ đầu, chơi 63 phút, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 95% (19/20), thành công 75% trong các pha rê bóng (3/4), và thắng 71% tranh chấp tay đôi (5/7). Anh khiến hậu vệ phải Omar El Hilali của Espanyol mệt mỏi với những pha đi bóng sắc bén và đường chuyền chính xác, đến mức tuyển thủ Morocco phải xin đổi áo sau trận.

Trong các trận giao hữu trước đó, Park Seung-soo cũng chơi ổn. HLV Eddie Howe, sau trận giao hữu với Espanyol, đã dành lời khen ngợi: “Park thể hiện kỹ năng và có những khoảnh khắc xuất sắc. Cậu ấy có khả năng đổi hướng và đánh bại hậu vệ tuyệt vời, cùng thái độ và sự hiểu biết chiến thuật tốt. Cậu ấy xứng đáng được giữ lại”.

Với việc Alexander Isak đang gây áp lực để chuyển sang Liverpool và Anthony Gordon dính chấn thương, Park có cơ hội lớn để ra mắt Premier League tại Villa Park vào ngày 16/8. Nếu ra sân, anh sẽ trở thành cầu thủ Hàn Quốc trẻ nhất từng thi đấu tại giải đấu này, phá kỷ lục của những đàn anh như Son Heung-min và Hwang Hee-chan.

Park Seung-soo được Newcastle chiêu mộ từ Suwon FC hè này, đánh dấu cột mốc lịch sử khi là cầu thủ Hàn Quốc thứ 20 gia nhập giải đấu hàng đầu nước Anh. Với đội hình Newcastle hiện có khoảng 20-21 cầu thủ sẵn sàng cho trận mở màn mùa giải với Aston Villa, Park có cơ hội tạo nên lịch sử.