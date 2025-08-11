Báo Mỹ ấn tượng với Son Heung-min

Son Heung-min ghi dấu ấn trong trận ra mắt tại MLS khi giúp LAFC hòa 2-2 trước Chicago Fire hôm 10/8.

Son mang về quả phạt đền cho LAFC. Ảnh: Reuters.

Mặc dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai, Son nhanh chóng để lại dấu ấn khi chỉ trong 20 phút có mặt trên sân, anh trực tiếp mang về một quả penalty giúp Denis Bouanga ghi bàn.

Sau trận, Son vẫn cảm thấy thất vọng vì đội không giành trọn vẹn ba điểm. Anh cho biết: "Hơi thất vọng khi không có ba điểm, nhưng tôi nghĩ mọi người đều nỗ lực. Tôi rất vui khi có màn ra mắt và hy vọng sẽ ghi bàn sớm".

Những lời nhận xét từ truyền thông Mỹ về màn trình diễn của Son cũng rất tích cực. Tạp chí Sports Illustrated nhận định: "Son Heung-min sẽ là một điểm sáng cho LAFC tại MLS". Tờ này cũng nhấn mạnh rằng LAFC sẽ không có điểm nếu thiếu sự đóng góp của Son.

AOL cũng đưa ra nhận xét tích cực về màn ra mắt của Son: "Ngoài việc tạo ra quả penalty, Son còn có ba cú sút trong trận hòa này. Dù sở hữu một số cơ hội, thủ môn Chris Brady của Chicago Fire có những pha cản phá xuất sắc".

Tờ The Athletic khen ngợi sự nhanh nhẹn và khả năng tạo ra cơ hội của Son: "Cậu ấy rất chủ động và nguy hiểm trong những phút đầu tiên với CLB mới. Khả năng chạy chỗ thông minh của Son được thể hiện trong một tình huống phản công".

LAFC sẽ tiếp tục hành trình tại MLS với chuyến làm khách tới sân của New England Revolution vào ngày 17/8.

