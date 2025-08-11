Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Inter Miami thua đậm khi vắng Messi

Trong ngày siêu sao người Argentina không thi đấu, Inter Miami nhận thất bại 1-4 trước Orlando City sáng 11/8.

HLV Javier Mascherano tung ra sân nhiều hảo thủ như Luis Suarez, Rodrigo de Paul, Sergio Busquets và Jordi Alba, nhưng Inter Miami thể hiện lối chơi rời rạc, thiếu điểm nhấn ở trận derby Florida.

45 phút đầu tiên diễn ra cân bằng khi mỗi đội có một bàn thắng. Yannick Bright là người gỡ hòa cho Inter Miami ngay phút thứ 5, sau khi Luis Muriel mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cục diện trận đấu thay đổi nhanh chóng ở hiệp hai, khi Orlando City vùng lên mạnh mẽ và dồn ép Inter Miami quyết liệt. Lần lượt Luis Muriel (cú đúp) và Marco Pasalic ghi bàn cho Orlando City, giúp đội chủ nhà có thắng lợi 4-1 đầy thuyết phục.

Inter Miami để lộ điểm yếu dù nỗ lực chơi kiểm soát bóng. Trong khi đó, hàng thủ của CLB này phạm nhiều sai lầm để đối phương khai thác.

Sự vắng mặt của Messi cũng là một phần nguyên nhân khiến Inter Miami chơi kém. HLV Javier Mascherano tiết lộ trước trận rằng M10 đang dính chấn thương và việc ra sân thi đấu sẽ tồn tại nhiều rủi ro.

Trước trận gặp Orlando City, Messi ghi 8 bàn và góp 2 kiến tạo cho Inter Miami sau 7 trận. Không cầu thủ nào của Inter Miami có phong độ tốt hơn M10 hiện tại.

Trên bảng xếp hạng, Inter Miami xếp thứ 6 ở khu vực miền Tây, vị trí đủ giúp họ góp mặt ở play-off.

