Antony tỏa sáng

Rạng sáng 22/12, Antony đóng góp kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của Real Betis trước Getafe thuộc vòng 17 La Liga.

Antony tiếp tục trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất trên sân Estadio La Cartuja. Được bố trí đá cao bên cánh phải, Antony nhập cuộc với sự hứng khởi rõ rệt. Ngay phút thứ 5, anh khiến hàng thủ Getafe chao đảo bằng cú cứa lòng chân trái quen thuộc, buộc thủ môn David Soria bay người cứu thua. Tốc độ, sự tự tin và khả năng khuấy đảo của Antony trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trong các pha lên bóng của Betis.

Phút 16, sự năng nổ ấy được đền đáp xứng đáng. Từ một tình huống có bóng bên cánh phải, Antony bình tĩnh tung quả tạt có độ chính xác cao vào khu vực cấm địa để Aitor Ruibal bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau 16 trận ra sân mùa mùa này, Antony có tới 8 kiến tạo và ghi 4 bàn.

Bàn thắng sớm giúp Betis thi đấu thanh thoát và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Suốt hiệp một, Antony duy trì cường độ hoạt động ấn tượng. Anh liên tục tạo ra cơ hội cho các đồng đội. Sự liên kết nhịp nhàng giữa Antony và các vệ tinh xung quanh giúp Betis duy trì sức ép lớn và liên tiếp đặt khung thành đội khách vào trạng thái báo động.

Bước sang hiệp hai, Antony suýt chút nữa tự ghi bàn. Phút 49, sau pha phối hợp phản công nhanh, cú sút chân trái của anh đánh bại thủ môn Soria nhưng lại tìm đến đúng cột dọc. Dù vậy, những pha xử lý kỹ thuật cùng khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương của cựu cầu thủ MU vẫn rất ấn tượng.

Antony rời sân ở phút 66 trong tràng pháo tay của khán giả, khép lại một trận đấu xuất sắc, được Sofa Score chấm 7,5 điểm. Trong khi đó, Betis dễ dàng đè bẹp Getafe 4-0 trên sân nhà để giữ chắc vị trí thứ 6 ở La Liga.