Antony đạt thỏa thuận rời MU

Theo The Telegraph, MU và Real Betis đạt thỏa thuận về việc để Antony trở lại Tây Ban Nha theo dạng cho mượn thêm một mùa giải.

Đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp ngôi sao người Brazil khoác áo đội bóng xứ Andalusia sau nửa cuối mùa 2024/25 ấn tượng. Trong 26 trận cho Betis, Antony ghi 9 bàn, kiến tạo 5 lần, góp công lớn đưa đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vào chung kết Europa Conference League, dù sau đó thua Chelsea.

Phong độ đó đủ để anh được chào đón trở lại sân Villamarin, nhưng với MU, cánh cửa tại Old Trafford gần như khép chặt. Dù từng tiêu tốn 82 triệu bảng khi rời Ajax năm 2022, Antony chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn tại Premier League.

Antony bị đánh giá là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử CLB. Trong khi Fenerbahce, Bayer Leverkusen và cả Saudi Pro League sẵn sàng trải thảm đỏ, Antony kiên quyết chọn Betis bởi nguồn cảm hứng chơi bóng và được tái hợp HLV Pellegrini.

Fenerbahce từng đồng ý mua đứt với giá 45 triệu euro, nhưng Antony từ chối cơ hội làm việc với Jose Mourinho. Trong khi đó, Giám đốc Thể thao Manu Fajardo thừa nhận: "Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi càng mơ Antony trở lại. Nhưng tất cả phụ thuộc vào tài chính, Betis sẽ không làm điều gì liều lĩnh".

Nhiều nguồn tin cho biết, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Antony có thể ký hợp đồng dài hạn với Betis sau khi hết hạn cho mượn. Ngược lại, MU giảm gánh nặng quỹ lương để có thêm tiền trang trải chuyển nhượng.