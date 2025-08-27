Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Antony đạt thỏa thuận rời MU

  • Thứ tư, 27/8/2025 05:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo The Telegraph, MU và Real Betis đạt thỏa thuận về việc để Antony trở lại Tây Ban Nha theo dạng cho mượn thêm một mùa giải.

Đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp ngôi sao người Brazil khoác áo đội bóng xứ Andalusia sau nửa cuối mùa 2024/25 ấn tượng. Trong 26 trận cho Betis, Antony ghi 9 bàn, kiến tạo 5 lần, góp công lớn đưa đội bóng của HLV Manuel Pellegrini vào chung kết Europa Conference League, dù sau đó thua Chelsea.

Phong độ đó đủ để anh được chào đón trở lại sân Villamarin, nhưng với MU, cánh cửa tại Old Trafford gần như khép chặt. Dù từng tiêu tốn 82 triệu bảng khi rời Ajax năm 2022, Antony chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn tại Premier League.

Antony bị đánh giá là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử CLB. Trong khi Fenerbahce, Bayer Leverkusen và cả Saudi Pro League sẵn sàng trải thảm đỏ, Antony kiên quyết chọn Betis bởi nguồn cảm hứng chơi bóng và được tái hợp HLV Pellegrini.

Fenerbahce từng đồng ý mua đứt với giá 45 triệu euro, nhưng Antony từ chối cơ hội làm việc với Jose Mourinho. Trong khi đó, Giám đốc Thể thao Manu Fajardo thừa nhận: "Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi càng mơ Antony trở lại. Nhưng tất cả phụ thuộc vào tài chính, Betis sẽ không làm điều gì liều lĩnh".

Nhiều nguồn tin cho biết, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Antony có thể ký hợp đồng dài hạn với Betis sau khi hết hạn cho mượn. Ngược lại, MU giảm gánh nặng quỹ lương để có thêm tiền trang trải chuyển nhượng.

Chấn thương ghê rợn của Van Dijk

Trung vệ Virgil van Dijk để lộ vết sẹo lớn sau tình huống bị tiền đạo Antony Gordon của Newcastle phạm lỗi trong trận đấu muộn tại vòng 2 Premier League rạng sáng 26/8.

24:1450 hôm qua

Antony từ chối Mourinho

Tương lai Antony khó đoán khi anh thẳng thừng từ chối đội bóng của Jose Mourinho, đồng thời quyết tâm trở lại Real Betis hè này.

13:00 23/8/2025

MU chi gần 200 triệu bảng, 'bom nổ chậm' chưa có lối ra

Nhóm cầu thủ Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia có thể trở lại khoác áo MU do không tìm được bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

06:46 23/8/2025

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

