Chấn thương ghê rợn của Van Dijk

Trung vệ Virgil van Dijk để lộ vết sẹo lớn sau tình huống bị tiền đạo Antony Gordon của Newcastle phạm lỗi trong trận đấu muộn tại vòng 2 Premier League rạng sáng 26/8.

Tình huống diễn ra ở phút 45+3 trên sân St. James Park, khi Gordon trượt chân, khiến đinh giày va chạm vào bắp chân của Van Dijk. Ban đầu, trọng tài Simon Hooper đã rút thẻ vàng cho Gordon. Nhưng sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen quyết định đổi thành thẻ đỏ.

Pha vào bóng này khiến người hâm mộ lo lắng cho Van Dijk. Khi trung vệ người Hà Lan kéo vớ xuống, để lộ ra những vết sẹo rõ rệt trên bắp chân.

Van Dijk để lộ vết chấn thương.

Với thẻ đỏ này, Gordon có khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu tới ba trận do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm lỗi.

Phát biểu sau trận, Van Dijk cũng tiết lộ cuộc nói chuyện ngắn với Gordon: "Tôi nói với cậu ấy rằng nếu không bị đuổi khỏi sân ở pha đó, thì tôi không còn hiểu bóng đá ngày nay vận hành ra sao. Tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ rằng trọng tài lại đến kiểm tra màn hình VAR".

Huyền thoại Newcastle, Alan Shearer, cũng bày tỏ sự không hài lòng với pha vào bóng của Gordon trên mạng xã hội, cho rằng đó là một pha bóng ngu ngốc và xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Ryan Gravenberch, Hugo Ekitike và Rio Ngumoha là ba cầu thủ ghi bàn, giúp Liverpool có thắng lợi 3-2 trước Newcastle. Chiến thắng này giúp Liverpool xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 6 điểm, ngang thành tích với Arsenal và Tottenham.

