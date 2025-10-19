Anh Đào khác lạ

Hồng Diễm, Anh Đào được chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn kiểm sát viên. Với họ, đây là hình tượng nhân vật mới và thử thách.

Lằn ranh (đạo diễn Nguyễn Mai Hiền) thuộc dòng phim chính luận, khai thác đề tài chống tham nhũng, lợi ích nhóm và sự tha hóa quyền lực trong bối cảnh cải tổ, tinh gọn bộ máy. Bối cảnh phim là tỉnh Việt Đông bước vào giai đoạn sáp nhập, dự án chung cư Tam Trinh phơi bày nhiều sai phạm.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Phạm Cường, Doãn Quốc Đam, Mạnh Trường, Bảo Anh, Tiến Lộc, Hồng Diễm, Anh Đào, Huyền Trang, Mạnh Cường…

Với hai "bóng hồng" Hồng Diễm và Anh Đào, đây đều là lần đầu họ thử sức với hình mẫu nhân vật mới mẻ này. Sự trở lại của Hồng Diễm sau Trạm cứu hộ trái tim (2024) được chú ý. Cô vào vai một phó viện trưởng viện kiểm sát - người chính trực, nguyên tắc và không ngại đối đầu với áp lực trong công việc.

Hồng Diễm nói đây là thử thách: "Lần đầu tiên tôi vào vai một nhân vật có chức vụ cao như vậy. Tôi băn khoăn không biết liệu mình có thể thể hiện được sự nghiêm nghị, bản lĩnh và uy quyền của một lãnh đạo hay không. Khi xem lại trailer, tôi vẫn thấy thoại còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng đó chính là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa”.

Hồng Diễm (ảnh trái) và Anh Đào được chú ý.

Đảm nhận vai kiểm sát viên, Anh Đào cũng thừa nhận đây có lẽ là vai khó nhất từ trước đến nay của cô, nhiều lời thoại chuyên ngành, xuyên suốt từ đầu đến cuối, tham gia quá trình phá án. Cách đây 2 năm, cô từng đóng vai nữ công an trong Đấu trí nhưng đất diễn không nhiều.

"Tôi có tìm hiểu, tham khảo tư liệu, nhưng để nói về chuyên môn nghiệp vụ của một kiểm sát viên, rất khó để mường tượng cụ thể. Do đó, tôi chuẩn bị rất kỹ.

Tôi học thoại trước 3 ngày quay, có những câu ngắn vẫn phải học đi học lại. Khi lên set, có lúc đạo diễn sẽ tư vấn thêm, thậm chí thay đổi thoại. Khi mình thực sự nắm chắc thì sẽ không bị động, loay hoay. Tôi cố gắng tập trung cao độ để tránh phải quay đi quay lại nhiều lần", diễn viên bày tỏ.

Anh Đào nói cô thích được trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh và cảm thấy may mắn khi chưa bị lặp lại, mỗi nhân vật có đời sống, nghề nghiệp khác biệt.

"Tôi không lo lắng mình xuất hiện quá nhiều thời gian qua vì mỗi vai lại có màu sắc riêng. Hơn nữa, đến bây giờ, có những khán giả vẫn còn nhầm tôi với người khác, nói tôi giống người này người kia. Chắc phải khi nào mọi người đều nhận ra Anh Đào, không nhầm tôi với ai nữa thì mới là xuất hiện nhiều quá. Tương lai, tôi mong muốn có cơ hội đóng vai phản diện, tâm lý phức tạp. Tôi nghĩ mình hợp vai vì đóng phản diện ở sân khấu rất nhiều rồi", diễn viên sinh năm 1996 chia sẻ.