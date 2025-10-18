Jack gây tranh cãi

Ca từ trong tiết mục mới đây của Jack đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong phần trình diễn, nam ca sĩ công kích anti-fan với nội dung khá gay gắt.

Trong sự kiện mới đây, Jack thể hiện bài hát mới chưa được anh đặt tên. Trước khi trình diễn bài hát, nam ca sĩ chia sẻ: "Nếu bài hát không hay, mong mọi người bỏ qua". Trong bài nhạc có nhiều ngôn ngữ, câu từ được cho là Jack đáp trả các anti-fan, những người công kích anh suốt thời gian qua.

Hình ảnh Jack trong đêm nhạc. Ảnh: FBNV.

"Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám / Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm / Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý / Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu", "Đưa máy, đưa tay, quay màn hình rồi biên tập tráo / Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa / Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**", là phần lời trong bài hát.

Đoạn lời trên đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng nó khá nặng nề, nhạy cảm. Trong đó, "lào gì cũng t**" là cách nói ngược của một câu nhạy cảm, thường được sử dụng trên mạng xã hội. Việc một ca sĩ đưa câu từ như vậy lên sân khấu biểu diễn bị nhận xét phản cảm.

Ngoài tranh cãi ca từ, bài hát còn bị cho là giống ca khúc Chỉ riêng mình ta về mặt giai điệu. Trước những tranh cãi, Jack vẫn giữ im lặng, chưa lên tiếng về vụ việc.

Cách đây không lâu, trong liveshow Anh em kết đoàn 3, Jack cũng có tiết mục thẳng thắn đáp trả anti-fan. Cụ thể, nam ca sĩ rap: "Hạ được anh bằng chơi truyền thông, bị ng* à / Mấy cái cup mà mua thì chắc một khu nhà".

Vừa qua, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack bị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận.

Họp báo của Jack diễn ra vào 16/7. Theo thông báo ban đầu, họp báo là để giới thiệu các dự án âm nhạc. Tuy nhiên, trong thời lượng hơn hai tiếng đồng hồ, phần lớn nội dung hai mẹ con Jack đề cập là những ồn ào đời tư. Trong khi đó, các dự án âm nhạc như series âm nhạc Trạm dừng chân hay album phòng thu chỉ được nam ca sĩ này nhắc đến trong vài phút ngắn ngủi lúc bắt đầu họp báo.