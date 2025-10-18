Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ thần tượng mặc đồ quá ngắn

  Thứ bảy, 18/10/2025 16:24 (GMT+7)
Natty gây chú ý với trang phục gợi cảm tại một sự kiện. Bộ denim cùng quần short siêu ngắn của cô nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận.

Mới đây, thành viên Natty của nhóm nhạc nữ KISS OF LIFE thu hút sự chú ý khi xuất hiện với phong cách gợi cảm tại một sự kiện ở Seoul (Hàn Quốc). Nữ thần tượng sinh năm 2002 chọn trang phục phá cách gồm áo khoác denim rách, áo bralette đen và quần short siêu ngắn, khoe khéo vóc dáng thon gọn và săn chắc.

Trang phục của Natty được cho là phản ánh tinh thần tự do và đường nét táo bạo vốn đặc trưng của thương hiệu Diesel. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất là chiếc quần short siêu ngắn mà Natty diện, để lộ đường hông và quần bảo hộ, tạo nên diện mạo được nhận xét là táo bạo nhất từ trước đến nay của cô.

Hình ảnh của Natty tại sự kiện. Ảnh: News1.

Nhiều hình ảnh từ buổi photocall được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ bàn tán. Một số bình luận cho rằng cô quá táo bạo, trong khi nhiều người khác nhận định đây là phong cách phù hợp với hình ảnh trưởng thành, quyến rũ mà nữ idol đang theo đuổi.

“Cô ấy vừa dễ thương vừa gợi cảm”, “Cô muốn tôi làm gì đây, Natty?!”, “nhan sắc của Natty còn không nổi bật bằng sự gợi cảm của cô ấy”, "trang phục khó hiểu ghê", là một số bình luận trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Đây không phải lần đầu Natty khiến khán giả bất ngờ với sự gợi cảm. Trước đó, nữ idol đã từng nhiều lần gây chú ý khi diện các bộ trang phục ngắn, cut-out hoặc mix đồ táo bạo.

Natty là ca sĩ người Thái đang hoạt động tại Hàn Quốc. Cô từng là thực tập sinh của JYP Entertainment và gây chú ý khi tham gia các chương trình sống còn Sixteen (2015) và Idol School (2017) nhưng đều dừng bước trước khi được ra mắt. Năm 2020, Natty chính thức debut solo với single album Nineteen dưới trướng Swing Entertainment.

Đến năm 2023, Natty ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Kiss of Life thuộc công ty S2 Entertainment, đảm nhiệm vị trí main dancer và lead rapper. Nhóm nhanh chóng được chú ý nhờ phong cách âm nhạc kết hợp giữa pop và R&B, cùng hình ảnh cá tính, trưởng thành.

